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陳明通違反學倫案「被檢舉9個月仍無結果」　台大：尊重教評會

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通（見圖）被檢舉違反學倫案，社科院教評會今開會，但並未對外說明結果。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦就讀台大國發所在職專班時，因為論文被認定抄襲而陸續遭到撤銷學位，指導教授都是前國安局長陳明通，但台大遭檢舉後至今快9個月懲處仍無下文，台大社科院在今（26日）召開教評會，但院方不願對外說明會議結果，當事人陳明通也未回應媒體詢問；台大則表示，尊重院教評會委員獨立權責及教師個人隱私權，對此事沒回應。

去年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，其中前新竹市長林智堅因論文抄襲，先後被撤銷台大國發所與中華大學碩士學位，前桃園市長鄭文燦也因就讀台大國發所在職專班時論文涉及抄襲，被撤銷學位，外界將矛頭指向兩人的指導教授、也是前國安局長陳明通。

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林智堅在台大國發所碩士論文被認定抄襲，當時仍是國民黨台北市議員的王鴻薇，在去年8月2日檢舉林智堅的指導教授陳明通涉及違反學術倫理，教育部在收到陳明通檢舉案後，依程序函轉台大處理，但一晃眼至今快9個月，懲處結果依舊未出爐。

上周一度傳出陳明通為保住台大退休金，向台大國發所申請退休案，甚至獲得國發所教評會通過，但遭到國發所否認，並指台大教師退休案，依法是由教師直接向台大人事室申辦，系所並無實質審核教師能否退休權限。

▲▼台大社科院今天舉行教評會，審議陳明通被檢舉違反學論案，現場還有保全到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大社科院今天舉行教評會，審議陳明通被檢舉違反學論案，現場還有保全到場。（圖／記者許敏溶攝）

不過，台大社科院在今天召開教評會，處理陳明通違反學論案，陳明通也到場說明，但面對媒體詢問，陳明通不發一語，社科院方也未出面說明，甚至還請保全到場，希望在場媒體移動到一樓，但遭到媒體拒絕。

據了解，陳明通案子若今天通過，還要進入院教評會程序，而台大校長陳文章在今年一月上任時曾說，對於教師學倫問題處理比較慢，主因是學倫問題要經過系、院、校等程序要走，且教育部規定，審查學倫案要保密，必須等到有結論才能作報告，預估可能還有還有幾個月才有結果。

台大則表示，尊重院教評會委員的獨立權責及教師個人隱私權，校方沒有回應。

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