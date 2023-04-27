性平觀念讓南投出現首位女縣長　縣府舉辦性別平等吉祥物命名活動

▲南投縣政府舉辦性別平等吉祥物命名及票選活動 ，圖為活動識別設計Logo圖型和標準字。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為讓民眾關注性別平等議題，南投縣政府將於5至6月辦理性別平等吉祥物「厚哇（給我）好名聲」創意命名活動，投稿者將有機會獲得最高5000元的獎金，而投票者則有機會參加抽獎獲得限量性平吉祥物福袋50份，即使入圍未獲選亦可獲得500元禮券（6名）。

縣府社會及勞動處指出，依據行政院性別平等處編印「2023年性別圖像」顯示，我國性別平等指數於171個國家中排名第7名、名列亞洲第1名；女性立法委員比率達歷史新高的42%，女性擔任地方首長及民意代表比率，直轄市為16.7%，縣（市）為56.3%，首次超過5成。

社勞處表示，現任縣長許淑華更為南投建縣72年來第1位女性首長，顯見各政黨間願意推派女性角逐領導決策的重要位置，而選民也願意不分性別，將執政重任託付與有能力者，性別平等觀念已逐漸改變日常生活。

社勞處說明，本次命名活動分三階段：第一階段為命名投稿，徵件期間為5月2日至16日；第二階段為命名票選活動，投票期間為5月18日至6月1日；第三階段為委員評選，辦理期間為6月2日至16日，6月30日公告得獎名單，獲選獎共4名，依獲選名次有不同額度獎金。

各階段名單公布於活動網頁上，民眾可至縣府性別平等專頁參與活動，活動詳情請上網（https://gender.nantou.gov.tw）查詢。