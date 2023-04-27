　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

性平觀念讓南投出現首位女縣長　縣府舉辦性別平等吉祥物命名活動

▲南投縣政府舉辦性別平等吉祥物命名及票選活動 ，圖為活動識別設計Logo圖型和標準字。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府舉辦性別平等吉祥物命名及票選活動 ，圖為活動識別設計Logo圖型和標準字。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為讓民眾關注性別平等議題，南投縣政府將於5至6月辦理性別平等吉祥物「厚哇（給我）好名聲」創意命名活動，投稿者將有機會獲得最高5000元的獎金，而投票者則有機會參加抽獎獲得限量性平吉祥物福袋50份，即使入圍未獲選亦可獲得500元禮券（6名）。

縣府社會及勞動處指出，依據行政院性別平等處編印「2023年性別圖像」顯示，我國性別平等指數於171個國家中排名第7名、名列亞洲第1名；女性立法委員比率達歷史新高的42%，女性擔任地方首長及民意代表比率，直轄市為16.7%，縣（市）為56.3%，首次超過5成。

社勞處表示，現任縣長許淑華更為南投建縣72年來第1位女性首長，顯見各政黨間願意推派女性角逐領導決策的重要位置，而選民也願意不分性別，將執政重任託付與有能力者，性別平等觀念已逐漸改變日常生活。

社勞處說明，本次命名活動分三階段：第一階段為命名投稿，徵件期間為5月2日至16日；第二階段為命名票選活動，投票期間為5月18日至6月1日；第三階段為委員評選，辦理期間為6月2日至16日，6月30日公告得獎名單，獲選獎共4名，依獲選名次有不同額度獎金。

各階段名單公布於活動網頁上，民眾可至縣府性別平等專頁參與活動，活動詳情請上網（https://gender.nantou.gov.tw）查詢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
連假變天掉10℃！　梅雨最新預測時間出爐
春風現身送二哥！閃身進告別式會場　以「誼兄弟」身分參與家祭
美高中生被125大學錄取　獎學金累計2.7億！刷新世界紀錄
張國煒批台灣「除了台積電還有什麼」　嚴重落後新加坡
陳致中須入獄！黃睿靚洗錢2.5億卻免關　原因曝光
向太私人飛機豪奢內部曝！　2正妹空姐貼身服務…每趟噴出驚人價
女警穿學生制服釣色狼！回家一半竟遭「掐脖壓制」精液噴滿身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

性平觀念讓南投出現首位女縣長　縣府舉辦性別平等吉祥物命名活動

嘉義縣打造友善育兒環境　提高生育津貼＋佈建親子托育嬰中心

新北八里療養院科員繆權德　榮獲衛福部優良行政人員獎

無障礙環境、建照與雜項執照考核　新北獲中央雙特優殊榮

三鶯線媽祖田站啟動招商　新北打造2.1萬坪河岸景觀宅

打造2030新北農業健康式　侯友宜：永續農業接軌國際

服務量能獲肯定　勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

大甲媽駐駕西螺福興宮「萬人搶換壓轎金」　幼稚園長讚：鎮園之寶

台南歸仁地政照護員工健康　舉辦員工健康檢查好評

守護住民生命　佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

性平觀念讓南投出現首位女縣長　縣府舉辦性別平等吉祥物命名活動

嘉義縣打造友善育兒環境　提高生育津貼＋佈建親子托育嬰中心

新北八里療養院科員繆權德　榮獲衛福部優良行政人員獎

無障礙環境、建照與雜項執照考核　新北獲中央雙特優殊榮

三鶯線媽祖田站啟動招商　新北打造2.1萬坪河岸景觀宅

打造2030新北農業健康式　侯友宜：永續農業接軌國際

服務量能獲肯定　勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

大甲媽駐駕西螺福興宮「萬人搶換壓轎金」　幼稚園長讚：鎮園之寶

台南歸仁地政照護員工健康　舉辦員工健康檢查好評

守護住民生命　佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

瘋電影／AIR　翻轉NIKE市場品牌地位的關鍵合約

言承旭柴智屏「22年前鬧翻」內幕被挖！怒飆：吸血鬼　上節目崩潰暴走

遺產官司張國煒喊話都是一家人　父親過世已七年、就讓律師去處理

金牛最苦情！　3星座天生勞碌命

營養師強推！「10個美白習慣」不用花大錢　別再吃糖了

美媒大讚吉田正尚是猛男！本季第4轟、連7戰敲安　還有五星美技

現金殖利率逾3%！彰銀股利合計1.35元　21萬多股民嗨翻

全台一片紅！鄭明典PO「夜間模式雲圖」曝好消息：今全台放晴

阿伯鬼切迴轉雙殺　騎士急到「輪胎冒煙」下秒飛撲慘摔

快訊／高雄愛河清晨傳溺水！晨運民眾嚇壞報案　女子救起已死亡

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

地方熱門新聞

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

大甲媽駐駕西螺福興宮　萬人搶換壓轎金

勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

台南歸仁地政照護員工健康

南投縣舉辦性別平等吉祥物命名活動

嘉義縣打造友善育兒環境

臺中經濟指標11冠　營利事業銷售家數成長傲全台

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

桃捷全體員工票選　12名模範員工受表揚

新北八里療養院科員　獲衛福部優良行政人員獎

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

澎湖縣長陳光復率團參訪台南智慧化交通成果

更多熱門

相關新聞

全台9大醜吉祥物！　這2個還登上美國脫口秀

全台9大醜吉祥物！　這2個還登上美國脫口秀

各縣市為了推展觀光，會配合當地傳統文化，打造在地獨有的地標，讓遊客可以拍照打卡，就有網友貼出一張照片，圖中有全台「最醜的9個吉祥物地標」，每個造型特殊且詭異，有趣的是，光是澎湖就有4個地標上榜，原PO看完後不禁直呼「莫名的恐怖」，貼文曝光，掀起網友討論。

臺大盃排名大地震！最嫩組排第五

臺大盃排名大地震！最嫩組排第五

好朋友春日趴轉扭蛋抽獎　好禮拿不完

好朋友春日趴轉扭蛋抽獎　好禮拿不完

星光雲LINE徵友中！加入就送好禮

星光雲LINE徵友中！加入就送好禮

萬海兩艘1.32萬箱大船辦命名暨公益捐贈活動　租賃船陸續還船

萬海兩艘1.32萬箱大船辦命名暨公益捐贈活動　租賃船陸續還船

關鍵字：

性別平等吉祥物命名票選抽獎

讀者迴響

熱門新聞

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面