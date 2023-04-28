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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定侯友宜「杯水理論」　朱立倫：中華民國、台灣不可少一

▲▼《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會-朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜昨日以「杯水理論」談及中華民國與台灣關係，黨主席朱立倫今（28）日表示，各種說法都是展現中華民國是我們的國家、台灣是我們家園，二者不可少一，中華民國是杯子，讓我們的家園、水，家人可以凝聚一起。

侯友宜27日對兩岸關係提出「杯水理論」，形容杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免「杯破水覆」；今日受訪時也再次強調，要讓國際社會正視中華民國存在，中華民國與台灣的關係密不可分，就是杯子跟水一樣「覆巢之下無完卵」。

朱立倫表示，國民黨創建中華民國就是永遠捍衛中華民國，任何要傷害、摧毀中華民國，一定堅定對抗、反對到底，大家要相信國民黨捍衛中華民國的決心，只有國民黨有決心處理兩岸關係，我們的立場不會改變。

朱立倫強調，國民黨是有經驗、有理想、有目標的政黨、捍衛中華民國守護民主自由、讓兩岸和平的決心不改變，國民黨提出的候選人也會秉持著原則，為兩岸和平全力以赴。

另，對於綠營現在疑似在醞釀罷免侯友宜？朱立倫不以為意地表示，民進黨的奧步他都能想出來，一下要動用司法手段，一下用媒體攻擊，試圖用任何奧步贏得選舉。民進黨為什麼不想想如果他有信心、決心，應該展現過去8年是不是個好的黨？人民日子過得好不好？家庭主婦有沒有覺得通膨？買不買得到蛋？年輕人買不買得到房？勞工就業有沒有更好？勞工權益有沒有改善？這些問題都是執政黨要回答，而不是只會恐嚇、修理在野黨，用司法手段、媒體霸凌來修理在野黨來贏得選舉。
 

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