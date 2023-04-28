化學災害應變再升級　南消攜手台灣力森諾科公司共享救災經驗

▲台灣力森諾科特殊氣體公司與台南市消防局第六大隊合作辦理氣體洩漏事故搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣力森諾科特殊氣體公司與台南市消防局第六大隊合作辦理氣體洩漏事故搶救演練，除事前就廠區內之環境、設備、儲存物質及自衛消防編組等進行討論外，並分享彼此在化學災害事故的搶救經驗，讓雙方也因此都獲得相當大之收穫。

台灣力森諾科特殊氣體股份有限公司，主要經營電子工業用特殊氣體之進出口及銷售等業務，而這些特殊氣體如果發生洩漏等事故時易造成生物危害，因此在使用處理上需要相當謹慎，以避免事故發生。

有鑑於此，台灣力森諾科特殊氣體公司人員超過半數以上均受過「毒性及關注化學物質專業應變人員訓練」，並經常與合作公司辦理搶救演練，甚至於合作之公司發生氣體洩漏事故時，更經常前往協助救災，因此該公司在氣體洩漏等化學災害之搶救經驗可謂是相當之豐富。

本次台灣力森諾科特殊氣體公司與第六大隊合作辦理氣體洩漏事故搶救演練，除事前就廠區內之環境、設備、儲存物質及自衛消防編組等進行討論外，並分享彼此在化學災害事故的搶救經驗，讓雙方也因此都獲得相當大之收穫，消防局第六大隊更將力森諾科特殊氣體公司列入化學災害專家學者的諮詢名單。

本次演練內容模擬廠區員工在操作堆高機時不慎造成高壓氣體鋼瓶掉落，並碰撞到廠內化學物品造成洩漏，並有一名員工因此受傷。事故發生後，廠區內氣體偵測警報設備作動，廠區員工立即依自消防編組進行通報聯絡、避難引導、安全防護及救護班運作，另由於發生氣體洩漏事故，廠區員工立即穿著A級化災衣進行救災及止漏等作業，待消防局救災人車抵達現場後，廠區指揮官與消防指揮官進行救災資訊交接後，立即展開射水防護、人命救助、緊急救護、水源佔據相關搶救等。

第六大隊大隊長邱淵明表示，廠方與消防隊間藉由討論及分析，了解各項危險因子，再由雙方共同研討規劃出最適合企業的應變模式，最後藉由兵棋推演及實際的應變演練進行驗證，來提升企業臨災時的應變與復原能力。

消防局局長李明峯表示，企業在於風險管控部分，應重視預防、人員訓練、以及安全工作環境之建構，以及公私部門的相互合作。在此基礎下，遭遇事故發生，企業本身在第一時間全力投入救災，避免災害擴大，再由消防搶救人員接手搶救，相信可以有效降低財產損失與人員傷亡，阻止災害擴大的可能。