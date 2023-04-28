柯文哲宣布選總統合作破局？　朱立倫：團結目標不變、合作決心堅定

▲朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（28）日結束訪美行程，他在機場受訪宣布，將在明天領表登記，正式參選總統。對於國民黨日前不斷強調，會整合非綠聯盟，這樣是否代表破局？黨主席朱立倫表示，藍營堅定的想法就是團結目標不改變、合作決心堅定，過程中也相互尊重，但對於民眾黨內程序以及柯文哲做法，國民黨都尊重。

對於柯文哲明天將領表登記參選，朱立倫今（28）日受訪時表示，非常歡迎柯回台灣，這次訪美20幾天很辛苦也有很多感想，對於將來對台美關係跟美國一定也有很多收穫。

朱立倫強調，國民黨堅定的想法就是團結目標不改變、合作決心也一定非常堅定，過程中相互尊重，對於民眾黨內程序及柯主席做法，他們都尊重，「但團結目標不變、合作決心會堅持」。

媒體問到，有預計要跟柯文哲見面嗎？朱立倫說，柯剛回來，他一定有些行程規劃，國民黨都尊重，適當時候一定會有機會見面、談談。

至於鴻海創辦人郭台銘4月18日時，跟外界表示給他30天，他將提出具體主張，媒體問，國民黨是否會等他？朱立倫強調，所有作業程序都是一步一腳印、按部就班，徵召時間會比過去早，但不急躁，徵詢完大家意見後，適當時機會宣布徵召。

