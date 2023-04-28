憂藍白不合沒勝算！藍民代疾呼「侯柯配」　他酸：跟柯志恩配比較快

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨2024總統參選人懸而未決，隨著最強母雞新北市長侯友宜民調不斷下滑，有不少藍營民代、名嘴疾呼「藍白合」、跟民眾黨主席柯文哲合作，才有機會在選戰勝出。對此，綠委28日表示，藍白合顯然是國民黨一廂情願、癡人說夢，柯文哲一直想要參選總統，期待侯柯配或郭柯配，可能跟柯志恩配會比較快一點。

對於藍白合的可能性？民進黨立委趙天麟表示，民進黨要尋求繼續執政，不管是三腳督或跟國民黨對決，都要列入劇本來因應，柯文哲是民眾黨主席，也會推出候選人，藍白合對誰有利，應該是柯文哲要考慮。

趙天麟指出，民進黨盡可能拿出政策牛肉，穩健爭取連任的機會，藍白合不合不會是最重要的考慮，現在要思考的是總統、立委整合成功、大步向前，提醒國民黨，引清兵入關、藍白合的結果，吞食自己不分區政黨票反而得不償失。

民進黨立委郭國文指出，藍白合顯然是國民黨一廂情願、癡人說夢，柯文哲一直想要參選總統，期待侯柯配或郭柯配，可能跟柯志恩配會比較快一點。

民進黨立委許智傑表示，藍白合對民進黨有影響，但能不能合是最大問題，柯文哲的個性不會這麼容易聽國民黨的話、唯命是從，所以藍白合困難度比較大。

至於新北市長侯友宜被質疑落跑選總統，甚至有民代醞釀罷免。許智傑表示，侯友宜跟韓國瑜有異有同，同樣是落跑，不同的是他是連任市長，不能完全相提並論，但剛選上市長就職不到半年就想要轉換跑道這不恰當。

許智傑指出，如果新北市民要比照韓國瑜罷免他也是新北市民權利，不管是黨或立法院都可以訂定2分之1條款，任期過半轉換跑道，不要剛開始就落跑不適合。