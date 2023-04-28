侯友宜「杯水論」談兩岸　時力嘆「杯從中來」：無視共機不減反增

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜27日提出「杯水理論」，侯形容，杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆，引起不少議論。對此，時代力量黨主席王婉諭28日表示，「杯水論」暗示台灣必須保住ROC這個殼，否則會「激怒」中國，但這樣的說法無視於過去蔡政府大談「中華民國台灣」，共機擾台和軍演卻不減反增。

對於侯友宜「杯水理論」，王婉諭指出，台灣以自己的名字走出去，不用靠R.O.C.的外殼，已逐漸被國際認同，更是全民共識，台灣就是台灣，不用靠杯子。

王婉諭表示，台灣正在走向世界，國際也逐漸認知到Taiwan就是Taiwan，與旁邊的China截然不同，此時侯友宜卻硬要把Taiwan裝回Republic of “China”，不僅違反客觀事實，更無視於台灣的全民共識。

王婉諭強調，侯友宜把「國家安全遠超過一切，沒有安全就沒有一切」和「杯水論」連結，其實是暗示台灣必須保住ROC這個殼，否則就可能「激怒」中國，但這樣的說法無視於過去幾年蔡政府大談「中華民國台灣」，共機擾台和軍演卻不減反增的事實。

王婉諭指出，如果光是國際社會接納台灣就會觸怒中國，那問題是出在中國身上，應該去嚴正譴責中國的蠻橫，而不是用那種「杯從中來」的主權論述，要台灣委曲求全，結果卻無助於讓中國減少打壓，反而只讓國際社會更加混淆。

王婉諭強調，時代力量會堅持台灣主權獨立的立場，堅決反對各種硬要把台灣套進中國的花招，「台灣就是台灣，我們正在以自己的名字走向世界，從來不用靠杯，這才是國際社會和台灣人的共識，也是台灣該走的路。」