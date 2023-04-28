有夠噁！團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了...最重罰10億

記者白珈陽／台中報導

台中市議員江和樹接獲民眾投訴，指稱近日與朋友在網路團購一批冷凍的「紅燒蹄膀」，將其中一包煮來吃卻發現，味道發酸、發臭，查看剩餘的包裝竟發現製造日期是在2013年，有效日期則為2014年，過期將近10年。對此，江和樹痛批「會不會太扯！」無論廠商是疏漏或刻意為之，關乎民眾飲食安全，衛生局都應徹查到底；衛生局表示，將派員前往該廠營業處進行稽查，若查獲逾期食品，將依食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

▲台中市議員江和樹當場將一包紅燒蹄膀拆封，發現肉塊表面部分已經發黑、變質。（圖／記者白珈陽攝）

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江和樹表示，有民眾於4月20日在臉書上向他投訴，稱他和朋友團購約30袋冷凍紅燒蹄膀，朋友打開加熱烹煮吃下肚後，發覺不對勁，味道酸酸的，看了包裝才發現竟過期快10年，趕緊通知其他購買同一批的友人不要再吃。

江和樹28日上午會同食安處秘書蔡文哲召開記者會，還當場將一包該批的紅燒蹄膀拆封，發現肉塊表面部分已經發黑、變質，他認為，廠商可能是不小心拿到過期品來賣，因為有效日期的標籤沒有改動，但事關百姓的飲食安全，要求衛生署徹查。

▲▼包裝製造日期是在2013年，有效日期則為2014年。（圖／記者白珈陽攝）

衛生局表示，為維護民眾飲食安全，衛生局將先與當事人了解聯繫、購買、取貨等相關細節，並啟動稽查人力前往位於沙鹿的營業處所進行現場稽查，如查獲逾期食品，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

法制局指出，民眾如買到過期食品致財產或健康損害，得檢附具體事證，如發票等購買憑證、就醫診斷證明及損害事證等，依消費者保護法規定向業者請求賠償，雙方如無法達成協議，可向台中市政府消費者服務中心提出申訴。

消保官也提醒業者，如因故意或過失致販售過期食品造成多數消費者損害者，除自己商譽受損及刑事責任外，消費者得依消費者保護法第51條規定，請求損害額1倍至5倍的懲罰性賠償金。

