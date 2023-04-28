　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂噴片！瀝青軟管破裂黑油猛澆…工人淋滿身大叫「1關鍵無傷」

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市板橋區民有街27日下午2時發生一起事件！一輛工程車施工時，噴油軟管破裂，瀝青頓時狂噴，就連一旁公寓3樓陽台也遭殃，稍早事發當時畫面曝光！

▲新北市板橋區民有街施工意外，瀝青軟管破裂，黑油狂噴。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

▲新北市板橋區民有街施工意外，瀝青軟管破裂，黑油狂噴。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

警方27日下午2時接獲報案，民有街發生施工意外，經調查發現，現場為板橋區公所委外廠商進行道路維護工程，施工過程中，工程車噴油軟管不慎勾到住戶的雨遮，導致軟管破裂瀝青噴濺。

▲新北市板橋區民有街施工意外，瀝青軟管破裂，黑油狂噴。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

事發當時的影片也曝光，只見工程車緩緩向後倒車，不料，突然兩聲巨響「碰碰」，雨遮割破噴油軟管，瀝青不斷噴出，一旁施工工人見狀紛紛嚇得大叫，全身也被瀝青染黑，鄰近住家則慘遭波及，噴濺高度達3層樓高，現場一片漆黑。

警方指出，這起事件造成多名住戶陽台、牆面大面積汙損，另外還有3輛機車遭殃，至於後續賠償及清潔事宜，將由委外廠商與住戶自行協調。

事發後也有網友將影片傳上臉書社團「爆料公社」，由於一般舖路時使用的瀝青，溫度都相當高，有網友留言擔心被瀝青噴到的工人傷勢，「好可怕……曾經不得已必須踩過剛鋪好的瀝青路，不到一分鐘的時間，整個鞋底融化一半，超級燙，超恐怖！希望他傷得不嚴重」，所幸經警方確認後，當時瀝青尚未加熱，因此整起事件並無造成人員受傷。▲新北市板橋區民有街施工意外，瀝青軟管破裂，黑油狂噴。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
這個凶宅很溫馨？　2880萬求售藏洋蔥
保時捷違停遭攤販「一招反制」　車主報警結果曝
蛋價回穩「早餐店貼新公告」　新竹人讚爆：必須全力支持
收購百萬顆感冒藥...煉1.6億安毒！　月入百萬
死亡飆！第三車道可開放機車行駛　「取消兩段左轉、保留待轉區」
720萬保時捷違停路口！阿伯「放大絕」反擊　車主動彈不得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／圍毆澎湖人被肉搜！朕武執行長喊冤「我沒去」：莫名其妙被罵

秀水鄉代主席很派！撂人衝陪酒小吃店開槍　鐵棍亂打害1人慘瞎

雲林女收到信用卡刷卡通知　才驚覺錢包不見…焦急衝警局報案

陸戰隊中士慘了！酒後突向友人施暴　警察來也被他毆打成傷

19歲騎士雷殘「身體撞倒機車」　認衰離開變「肇逃」被開罰吊照

保時捷跑車違停斑馬線！攤販「一招反制」　車主見狀秒報警

狼師藉課輔性侵2少女！淫喊：摸奶是動力來源　遭逮認了「色色的」

快訊／18歲孝孫打工攤家計！凌晨返家自撞　「心臟破裂」慘亡

快訊／苗栗貨車載怪手翻覆！駕駛夾困3小時救出...送醫仍不治

鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

獨／圍毆澎湖人被肉搜！朕武執行長喊冤「我沒去」：莫名其妙被罵

秀水鄉代主席很派！撂人衝陪酒小吃店開槍　鐵棍亂打害1人慘瞎

雲林女收到信用卡刷卡通知　才驚覺錢包不見…焦急衝警局報案

陸戰隊中士慘了！酒後突向友人施暴　警察來也被他毆打成傷

19歲騎士雷殘「身體撞倒機車」　認衰離開變「肇逃」被開罰吊照

保時捷跑車違停斑馬線！攤販「一招反制」　車主見狀秒報警

狼師藉課輔性侵2少女！淫喊：摸奶是動力來源　遭逮認了「色色的」

快訊／18歲孝孫打工攤家計！凌晨返家自撞　「心臟破裂」慘亡

快訊／苗栗貨車載怪手翻覆！駕駛夾困3小時救出...送醫仍不治

鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

土耳其豪華公寓深夜陷火海！整棟燒成火柱　居民無處逃被迫跳樓

「160公分藏獒」拆家威力超強！巨型鐵架全倒驕傲笑：我的傑作

台南9826筆土地無人繼承　總面積超過大巨蛋

獨／圍毆澎湖人被肉搜！朕武執行長喊冤「我沒去」：莫名其妙被罵

天生2根陰莖！罕病男嬰「雙頭龍」卻沒肛門　人類史上僅百例

母親節佛腳抱起來！用「優雅天花板」奢寵媽媽再拿花禮，懶人必GET貼心精選

瞄準轉機客！觀光局5／1起重啟「過境半日遊」　將台灣列下個觀光地

台灣今年首季GDP-3.02%　創14年新低

秀水鄉代主席很派！撂人衝陪酒小吃店開槍　鐵棍亂打害1人慘瞎

只到明天！好市多1夯品「快閃特價」　會員飲恨：昨天才去

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

社會熱門新聞

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

能高安東軍山難2死　領隊生前對話曝光

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

天坑吞特斯拉　自救會5年前早預言

學童穿越馬路　遭自小客車迎面撞擊腦震盪骨折

搶命畫面曝！高二生騎車自撞魂斷孝順街

竹北恐怖天坑成日常　建商超扯回應眾人傻眼　

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

更多熱門

相關新聞

即／貨車載怪手翻覆！駕駛受困3小時不治

即／貨車載怪手翻覆！駕駛受困3小時不治

苗栗縣三灣鄉今(28日)上午11時許發生載運怪手的貨車翻車意外，由於受到怪手擠壓，貨車駕駛受困在翻覆變形的車體內，消防人員趕到後動用破壞器材，經過3小時才將駕駛救出，57歲廖姓駕駛已經沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治，車禍原因和責任待調查釐清。

三寶左轉撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車

三寶左轉撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車

「累積點數送機票」攬客　特警攻堅破獲百家樂賭場

「累積點數送機票」攬客　特警攻堅破獲百家樂賭場

即／被控詐國會助理費　高虹安遭北檢秘密傳喚

即／被控詐國會助理費　高虹安遭北檢秘密傳喚

瀝青軟管破掉…黑油狂澆「民宅1~3F全遭殃」！

瀝青軟管破掉…黑油狂澆「民宅1~3F全遭殃」！

關鍵字：

瀝青板橋影音

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

網公認「最小氣星座」Top6

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面