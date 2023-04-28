狂噴片！瀝青軟管破裂黑油猛澆…工人淋滿身大叫「1關鍵無傷」

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市板橋區民有街27日下午2時發生一起事件！一輛工程車施工時，噴油軟管破裂，瀝青頓時狂噴，就連一旁公寓3樓陽台也遭殃，稍早事發當時畫面曝光！

▲新北市板橋區民有街施工意外，瀝青軟管破裂，黑油狂噴。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

警方27日下午2時接獲報案，民有街發生施工意外，經調查發現，現場為板橋區公所委外廠商進行道路維護工程，施工過程中，工程車噴油軟管不慎勾到住戶的雨遮，導致軟管破裂瀝青噴濺。

事發當時的影片也曝光，只見工程車緩緩向後倒車，不料，突然兩聲巨響「碰碰」，雨遮割破噴油軟管，瀝青不斷噴出，一旁施工工人見狀紛紛嚇得大叫，全身也被瀝青染黑，鄰近住家則慘遭波及，噴濺高度達3層樓高，現場一片漆黑。

警方指出，這起事件造成多名住戶陽台、牆面大面積汙損，另外還有3輛機車遭殃，至於後續賠償及清潔事宜，將由委外廠商與住戶自行協調。

事發後也有網友將影片傳上臉書社團「爆料公社」，由於一般舖路時使用的瀝青，溫度都相當高，有網友留言擔心被瀝青噴到的工人傷勢，「好可怕……曾經不得已必須踩過剛鋪好的瀝青路，不到一分鐘的時間，整個鞋底融化一半，超級燙，超恐怖！希望他傷得不嚴重」，所幸經警方確認後，當時瀝青尚未加熱，因此整起事件並無造成人員受傷。