結束訪美返台　柯文哲正式宣布參選總統：明天領表登記初選

▲民眾黨主席柯文哲在機場受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前展開美國訪問行程，台灣時間28日上午返抵台灣。他在機場受訪宣布，將在明天前往領表登記，正式參選總統，後續黨內通過流程後會有正式記者會。而依民眾黨規劃，5月17日將正式公總統提名人。

柯文哲表示，這次去美國3個目的，第一個是了解美國，美國是台灣最重要的盟邦，國家安全很重要，甚至明白講，美國也是當前世界上唯一敢賣武器給台灣的國家，所以在台灣一定要了解美國。

第二，過去在台灣看有就像坐井觀天，跟美國的行政部門不管是國防部、國安會，到AIT、國務院，全部都談過一遍後，還有他們很多智庫，聽一聽慧對美國怎麼期待台灣比較清楚，對台灣要準備未來的世界會比較準確。

另外，柯文哲也提到，也順便把台灣的第三勢力介紹給美國；柯說，因為時間相當長、拜訪的人相當多，大概目的都有達到。

「一開始我就覺得不要讓台灣陷入藍綠兩極對抗的泥沼。」柯文哲表示，所以一開始就不贊成什麼下架民進黨或非綠聯盟，台灣應該要有一次可以團結，要讓台灣成為一個不再分裂的國家才是目標。

柯文哲說，目前的講法都還是看得出還是兩級對話的概念，要把對方消滅掉，問題是，台灣是大家的，不能說把另外一個顏色消滅掉，剩下一半可以成就完整的國家？所以他還是主張聯合政府、團結台灣。

至於何時正式領表登記？柯文哲說，明天就會處理，報名完、資格審完後，黨內通過後會有正式記者會，應該520之前。

依民眾黨規劃，2024總統初選已於4月17日公告提名辦法，4月27日至5月8日開放領表登記總統初選，若有超過一人登記，將於5月9日進行協調或初選，經中央委員會確認後，於5月17日公告民眾黨的總統提名人。