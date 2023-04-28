侯友宜「杯水論」未知會黨中央？　學者點關鍵：跟韓國瑜犯一樣問題

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市長侯友宜27日提出「水杯理論」，侯形容，杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆，引起不少議論。政治學者周偉航28日分析，侯的說法並不在黨中央盤算內，也未解釋「杯水論」核心，侯認為團隊能撐到大選，但才第2天民眾就滿頭問號，顯然犯了和前高雄市長韓國瑜同樣的問題，甚至有「不好笑的韓國瑜」說法出現。

對於侯友宜在議會突然提出一套「杯水論」，周偉航表示，提問的議員林金結跟侯友宜顯然是套好的，但自己詢問國民黨中央知不知道侯友宜要談九二共識，黨中央只回覆再了解，也就是不知道，這不在黨中央盤算內，而是侯友宜框了一批人，覺得自己的論述過的了關，但這就是侯友宜問題所在，如果真的要打群架，好歹要知會黨中央要談中華民國「杯水論」。

周偉航直言，這是重大談話、總統大選核心，應該跟全台其他立委講好，讓他們能夠解釋「杯水論」的核心理念，為什麼中華民國是杯子、台灣是水，哪個是杯子哪個是水？但卻沒有，顯然侯友宜又再犯了韓國瑜的問題。

周偉航表示，且侯友宜還有一個新北市黨團幫他扛著，這也是很大的危機。侯居然認為這樣的團隊可以撐到總統大選，但才第二天大家已經滿頭問號，甚至有「比較不好笑的韓國瑜」這樣的說法出現。

而侯友宜在議會，面對民眾黨議員陳世軒提問「一法三公報六項保證」分別是什麼？侯友宜避而不談，僅面帶笑容不斷反質詢，「你說你說，你剛從美國回來應該比較懂。」

對此，周偉航指出，這樣的狀況下，等到民進黨主砲出手、打一些比較堅實的議題時，考題就不是像民眾黨議員陳世軒提出的層級，侯友宜就算不答，也會搞得非常難看。