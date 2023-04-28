　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

東森購物網ETMall商城海外嚴選推出了「時光逆行生活節」活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETMall商城海外嚴選即日起至5/15推出了「時光逆行生活節」活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

周末五一勞動節連續假期即將到來，東森購物網ETMall商城海外嚴選推出「時光逆行生活節」活動，提供眾多海外跨境商品供選購，即日起至5/15（一），只要下單即可享受筆筆回饋50%，新加入會員還能額外獲得15%樂透金，超殺優惠最高回饋達65%。

東森購物網ETMall商城海外嚴選推出了「時光逆行生活節」活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物公布跨境商品前三大熱銷排行榜，最受歡迎TOP1是女裝服飾，尤其是洋裝。

東森購物網觀察，因疫情影響，消費者對於透過跨境電商進行海外購物的意願大幅攀升，東購海外商城自2022年9月開館至今，購買跨境客戶數每月成長2倍，營業額也是每月成長150～180%。東森購物也公布跨境商品前三大熱銷排行榜，TOP1是女裝服飾，尤其是洋裝，東購海外商城主要的消費者群體為年齡介於40至60歲的女性，偏好寬鬆、大碼或蠶絲質料比較好的服裝，俗稱媽媽裝。

相較於台灣市場上選擇性有限的大碼洋裝，東森購物網商城的真絲洋裝價格約在1000元左右，而其他台灣蠶絲品牌至少要價為2000元以上，東購海外商城提供了多種款式選擇，特別是真絲洋裝，價格優勢明顯。

TOP2是家居日用品，前三名銷售品項分別是倒流香、燈飾以及靠墊、抱枕，特別是大靠墊最近銷售直線攀升。TOP3 餐廚用品中則以鍋具最熱賣，其次是茶具，因品項選擇性多，加上價格在台灣市場都很有競爭力，因此有不錯的銷售成績。

東森購物網ETMall商城海外嚴選推出了「時光逆行生活節」活動（圖／東森購物提供）

▲▼小茶臺、鍋具、靠墊等家居日用品也是很受歡迎的類別。

東森購物網ETMall商城海外嚴選推出了「時光逆行生活節」活動（圖／東森購物提供）

東森購物網ETMall商城海外嚴選推出了「時光逆行生活節」活動（圖／東森購物提供）

東森購物網「時光逆行生活節」活動自即日起至5/15（一）止，消費滿額999元即可享40%東森幣和10%樂透金回饋，新加入會員還能加碼獲得15%樂透金。此外，海外店鋪還有很多優惠券，例如海外特定商品滿額折扣券，消費滿額999元再享包稅免運，享受到更多優惠的購物體驗。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件：僅4萬交保
快訊／汐止鐵皮屋起火　「黑煙狂竄」搶救中
連假雨彈狂炸3地！降雨熱區曝光
快訊／再查逃漏稅案　金錢豹老董遭偵訊
逃亡馬國還帶小弟打雜！「鯨魚」下機就被留置　無緣體驗開齋節
快訊／林智妍奪百想女配　放閃男友李到晛：帥爆了，涎鎮
Netflix 5月下架片單公布！一整排「系列神片」掰了
超恐怖三寶！　「S型暴衝」連撞2女4車

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】2023鹿茸季開跑！戲劇女神侯怡君現身嚐鮮　居家輕鬆食補免開火　五星主廚教你創意鹿茸美食

東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

美式只要10元！4大超商「勞動節連假咖啡優惠」來了　珍奶第2杯10元

【廣編】「LOVE MOM！」統一集團與您一起對媽媽大聲說愛！

可果美聯名大甲鎮瀾宮！Ｑ版媽祖印上包裝　民眾：保庇又療癒

摩斯咖啡「加1元多1杯、買1送1」！新推4款清爽菠菜牛肉堡

肯德基連假3天下殺55折！「咔啦脆雞+蛋撻」連假追劇一次爽吃

美國米出乎意料！譽為「米界夢幻逸品」　網友驚豔：單吃也迷人

「啤酒界香檳」艾德懷斯小白花頂級白啤新品登台　炎亞綸為閨蜜打造啤酒花草系禮盒

今天揪團吃爆！　速食店「酥炸腿排套餐買1送1」連吃6天

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

媽媽連續大聲呼叫老公　萌娃聽到糾正：是把拔

【廣編】2023鹿茸季開跑！戲劇女神侯怡君現身嚐鮮　居家輕鬆食補免開火　五星主廚教你創意鹿茸美食

東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

美式只要10元！4大超商「勞動節連假咖啡優惠」來了　珍奶第2杯10元

【廣編】「LOVE MOM！」統一集團與您一起對媽媽大聲說愛！

可果美聯名大甲鎮瀾宮！Ｑ版媽祖印上包裝　民眾：保庇又療癒

摩斯咖啡「加1元多1杯、買1送1」！新推4款清爽菠菜牛肉堡

肯德基連假3天下殺55折！「咔啦脆雞+蛋撻」連假追劇一次爽吃

美國米出乎意料！譽為「米界夢幻逸品」　網友驚豔：單吃也迷人

「啤酒界香檳」艾德懷斯小白花頂級白啤新品登台　炎亞綸為閨蜜打造啤酒花草系禮盒

今天揪團吃爆！　速食店「酥炸腿排套餐買1送1」連吃6天

遭衊一拳超人...新北藍營議員赴警提告！今要求道歉提3問又被拒

脫罩容貌焦慮了？連Rose都愛用的養膚精華　助攻速效高顏值上線

12星座「一周運勢」曝光！射手被好運眷顧、摩羯財庫有洞

快訊／汐止鐵皮屋垃圾場起火「黑煙狂竄」！警消佈水線搶救中

林安可開轟不用跳舞笑言「還不錯」　漸漸克服左投陰影

高評價雷法「變速」　助總談吳哲源罕見失常內容

下鄉走訪彰化果園　郭台銘允諾：未來強化農業產銷合作及建立科技農業

SYM三陽「水冷雙缸引擎＋雙火星塞」專利曝　黃牌大羊還能更省油

澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

狗衝路中「擊落3機車」女騎士重傷　家屬淚求監視器...追緝肇事犬

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

消費熱門新聞

全聯這4天買1送1！獨賣超夯甜點雪糕

超商霜淇淋、咖啡買1送1連4天搶

「開架隔離霸主」2023全新升級

爽吃蛋撻炸雞！肯德基連假3天下殺

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

外送平台千家美食買1送1連12天搶

知識衛星爆款精品課程　單堂今年Q1賣破3500萬

速食店限時6天「腿排套餐買1送1」

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

超商哈根達斯雪糕買3送3連吃4天

母親節禮物送「時光機」倒轉歲月

網狂推滿意度97%維持行動力聖品

敏肌網友大推「神級乳霜」補貨到

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

更多熱門

相關新聞

AI繪畫「我的超人媽咪」　東森購物送孝親禮

AI繪畫「我的超人媽咪」　東森購物送孝親禮

全民普發6,000元現金，大部分人都已拿到手，適逢母親節將至，東森購物網推出了多項促銷方案，讓消費者可以為母親送上最溫暖的心意。活動包括消費滿額抽獎、周末搶紅包及超取活動。近來Chat GPT生成式AI掀起熱門話題，東森購物更順勢推出「我心目中的超人媽咪」人氣票選活動，只要使用AI繪圖，畫出你心目中的超人媽咪，在5月2日前投稿參加票選，第一名可獲得tokuyo振振好垂直律動機，參與投票的會員，每日投票也皆可獲得12枚東森幣。

百縫直播阿林哥　響應東森千萬直播造星計劃

百縫直播阿林哥　響應東森千萬直播造星計劃

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

吳宗憲代言傳冒名詐騙！直播主氣炸了

吳宗憲代言傳冒名詐騙！直播主氣炸了

黃偉哲11度上東森農場推金鑽鳳梨

黃偉哲11度上東森農場推金鑽鳳梨

關鍵字：

東森購物跨境購物東購海外嚴選

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面