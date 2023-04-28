東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

▲東森購物網ETMall商城海外嚴選即日起至5/15推出了「時光逆行生活節」活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

周末五一勞動節連續假期即將到來，東森購物網ETMall商城海外嚴選推出「時光逆行生活節」活動，提供眾多海外跨境商品供選購，即日起至5/15（一），只要下單即可享受筆筆回饋50%，新加入會員還能額外獲得15%樂透金，超殺優惠最高回饋達65%。

▲東森購物公布跨境商品前三大熱銷排行榜，最受歡迎TOP1是女裝服飾，尤其是洋裝。

東森購物網觀察，因疫情影響，消費者對於透過跨境電商進行海外購物的意願大幅攀升，東購海外商城自2022年9月開館至今，購買跨境客戶數每月成長2倍，營業額也是每月成長150～180%。東森購物也公布跨境商品前三大熱銷排行榜，TOP1是女裝服飾，尤其是洋裝，東購海外商城主要的消費者群體為年齡介於40至60歲的女性，偏好寬鬆、大碼或蠶絲質料比較好的服裝，俗稱媽媽裝。

相較於台灣市場上選擇性有限的大碼洋裝，東森購物網商城的真絲洋裝價格約在1000元左右，而其他台灣蠶絲品牌至少要價為2000元以上，東購海外商城提供了多種款式選擇，特別是真絲洋裝，價格優勢明顯。

TOP2是家居日用品，前三名銷售品項分別是倒流香、燈飾以及靠墊、抱枕，特別是大靠墊最近銷售直線攀升。TOP3 餐廚用品中則以鍋具最熱賣，其次是茶具，因品項選擇性多，加上價格在台灣市場都很有競爭力，因此有不錯的銷售成績。

▲▼小茶臺、鍋具、靠墊等家居日用品也是很受歡迎的類別。

東森購物網「時光逆行生活節」活動自即日起至5/15（一）止，消費滿額999元即可享40%東森幣和10%樂透金回饋，新加入會員還能加碼獲得15%樂透金。此外，海外店鋪還有很多優惠券，例如海外特定商品滿額折扣券，消費滿額999元再享包稅免運，享受到更多優惠的購物體驗。