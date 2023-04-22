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好朋友春日趴！東森購物湧現排隊人潮　東森自然美空瓶回收做環保

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲2023 ETtoday好朋友春日趴強勢回歸，東森購物直接把娃娃機搬到活動現場，吸引人潮光顧、排隊玩。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

「2023 ETtoday好朋友春日趴」今（22日）在臺灣當代文化實驗場 C-LAB熱鬧登場，活動從上午11點到下午5點，現場有多組人氣歌手輪番開唱，還有文創市集、手作DIY課程、毛孩樂園、實境拍照打卡裝置，以及拿不完的闖關好禮，讓民眾逛得起勁也玩到嗨。為吸引人潮光顧攤位，東森購物搬來夾娃娃機拚場，東森自然美、社群平台MOOD也有多項好康，祭出回饋大放送。

ETtoday好朋友春日趴強勢回歸，活動現場吃喝玩樂都有，市集攤位好逛又好買，人潮絡繹不絕，通路業者也把握實體活動機會，擁有千萬會員的東森購物從線上走到線下與消費者互動，現場準備眾多好禮募集粉絲與好友，只要下載東森購物網App、加入Line官方帳號，完成指定任務就能一次拿滿好康，新會員最高還可獲得700枚東森幣，許多人看到後趕緊把手機拿出來參與豐富的活動內容。

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▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲來到東森購物攤位，不只能體驗夾夾樂的樂趣，還有眾多好康可以免費拿。

除了讓大家好禮拿不完，東森購物再度創意出招，直接把夾娃娃機搬到活動現場，吸引大小朋友的目光，因為只要100枚東森幣就能體驗夾夾樂的樂趣，還可兌換料理之王料理包、東森涼感衛生棉、椰子水等獎品，而且人人有獎，活動開始後，湧入人潮沒停過，人氣火熱到在春日趴出現排隊盛況。

今年春日趴活動當天正好是422世界地球日，主辦單位特別發起「愛地球123」行動宣導永續理念，東森自然美也響應環保，鼓勵民眾只要帶任一保養品空瓶到現場回收，即贈瑞昇卸妝膏10g乙瓶以及50元折價券；攤位上還可免費玩「幸運轉轉樂」，大方送出Demo面膜、自然美經典小樣組、體驗包或BIO UP熱銷體驗組，不少人爭相加入BIO UP官方LINE或追蹤IG來試手氣，同時試用年輕族群喜愛的BIO UP保養組，趁2折起特賣入手人氣保濕面膜及唇彩組。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森自然美響應世界地球日，推出空瓶回收的環保活動，還可以玩「幸運轉轉樂」拿贈品。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲社群平台MOOD今年首度加入春日趴行列，也在活動攤位上推出多樣好康。

集結美妝、美食、旅遊、娛樂與時下潮流的社群平台MOOD，今年首度加入春日趴行列，只要下載MOOD APP或出示個人帳號，即可抽獎，獎品有環保提袋、超商禮券等多樣好康，活動攤位同樣聚集不少人群。不知道哪裡有好吃好玩的嗎？加入MOOD立即追蹤，透過線上問答可以獲得廣大網友的經驗分享，還可以紀錄生活體驗，並透過個人化內容推薦，發掘更多感興趣話題。

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