吳宗憲代言「日安玩美」傳冒名詐騙！直播主氣炸：一堆假粉專

▲吳宗憲代言的產品「日安玩美」驚傳詐騙，許多消費者買到假貨求助無門。（圖／王三郎嚴選）



記者黃君瀚、柯振中／綜合報導

綜藝天王吳宗憲代言的產品「日安玩美」在網路上十分熱銷，沒想到也因此傳出詐騙，網路上出現許多冒名粉專，更有消費者因此受騙上當，下單卻收到條裝咖啡粉，讓人感到相當憤怒。對此，粉專「王三郎嚴選」及「萁媽瘋語錄」也出面呼籲，在購買前務必求證，避免買到假產品。

日安玩美臉書的「王三郎嚴選」、「萁媽瘋語錄」等粉專、通路熱銷，受到大批消費者支持，沒想到因此傳出許多詐騙事件，有不少人購買日安玩美，最後收到的卻是咖啡粉等物，原來是因為販售產品的直播主粉專遭到冒名。

▲王三郎表示，上周開始臉書粉專遭大量冒名、盜用，詐騙集團幾乎全文照搬，只更改了下單網址，令人防不勝防。（圖／王三郎嚴選）



對此，「萁媽瘋語錄」也在臉書上發布貼文解釋，目前貨品已在量產，但因為太過熱銷、供不應求，因此有許多人沒辦法下單，詐騙集團也因此開始行騙，甚至還騙到有本錢仿冒內包裝。

「萁媽瘋語錄」呼籲，若是粉絲下單後，取件是境外包裹，務必不要領取，且這款產品沒有開放貨到付款，購買也會有發票為證，務必仔細分別，「很多古意的人沒領還被威脅、內心很害怕」，但若因此被詐騙集團提告，「那最好…你告他詐欺，蠻好的。」

▲後來有消費者打來求證，才發現訂單序號不存在，雖然已去過警局，但這種詐騙網頁都是國外IP，追查十分困難，儘管不斷檢舉，還是有許多假粉專冒出。（圖／王三郎嚴選）



此外，臉書直播主「王三郎嚴選」也出現多個冒名粉專，冒名者同樣打著王三郎的名義，販售日安玩美商品，且冒名粉專還偽裝得十分相似令人防不勝防。

▲▼王三郎嚴選出現許多冒名粉專，有許多消費者因此上當。（圖／王三郎嚴選提供）



對此，「王三郎嚴選」的負責人王三郎受訪時表示，上周開始發現臉書粉絲專頁被大量冒名盜用，詐騙集團直接將粉專上的照片、影片偷走下廣告，地址、電話都是正確的，「唯獨下單網頁不同」，日前團隊就有收到消費者投訴，下單後未收到產品，一查訂單序號才發現是偽冒。

▲實際上網查詢，可以發現大量假冒的粉專。（圖／翻攝臉書）



王三郎表示，雖然有去警局備案，但詐騙粉專、網頁全是國外IP、追查困難；儘管有持續向臉書檢舉，假粉專仍不斷出現。他呼籲消費者務必小心詐騙假專頁，「按讚少少的」，若有疑慮或無法分辨，都可以打電話或寫信向「王三郎嚴選」查證。