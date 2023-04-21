　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吳宗憲代言「日安玩美」傳冒名詐騙！直播主氣炸：一堆假粉專

▲▼吳宗憲代言的產品「日安玩美」驚傳詐騙，許多消費者買到假貨求助無門。（圖／王三郎嚴選）

▲吳宗憲代言的產品「日安玩美」驚傳詐騙，許多消費者買到假貨求助無門。（圖／王三郎嚴選）

記者黃君瀚、柯振中／綜合報導

綜藝天王吳宗憲代言的產品「日安玩美」在網路上十分熱銷，沒想到也因此傳出詐騙，網路上出現許多冒名粉專，更有消費者因此受騙上當，下單卻收到條裝咖啡粉，讓人感到相當憤怒。對此，粉專「王三郎嚴選」及「萁媽瘋語錄」也出面呼籲，在購買前務必求證，避免買到假產品。

日安玩美臉書的「王三郎嚴選」、「萁媽瘋語錄」等粉專、通路熱銷，受到大批消費者支持，沒想到因此傳出許多詐騙事件，有不少人購買日安玩美，最後收到的卻是咖啡粉等物，原來是因為販售產品的直播主粉專遭到冒名。

▲▼吳宗憲代言的產品「日安玩美」驚傳詐騙，許多消費者買到假貨求助無門。（圖／王三郎嚴選）

▲王三郎表示，上周開始臉書粉專遭大量冒名、盜用，詐騙集團幾乎全文照搬，只更改了下單網址，令人防不勝防。（圖／王三郎嚴選）

對此，「萁媽瘋語錄」也在臉書上發布貼文解釋，目前貨品已在量產，但因為太過熱銷、供不應求，因此有許多人沒辦法下單，詐騙集團也因此開始行騙，甚至還騙到有本錢仿冒內包裝。

「萁媽瘋語錄」呼籲，若是粉絲下單後，取件是境外包裹，務必不要領取，且這款產品沒有開放貨到付款，購買也會有發票為證，務必仔細分別，「很多古意的人沒領還被威脅、內心很害怕」，但若因此被詐騙集團提告，「那最好…你告他詐欺，蠻好的。」

▲▼吳宗憲代言的產品「日安玩美」驚傳詐騙，許多消費者買到假貨求助無門。（圖／王三郎嚴選）

▲後來有消費者打來求證，才發現訂單序號不存在，雖然已去過警局，但這種詐騙網頁都是國外IP，追查十分困難，儘管不斷檢舉，還是有許多假粉專冒出。（圖／王三郎嚴選）

此外，臉書直播主「王三郎嚴選」也出現多個冒名粉專，冒名者同樣打著王三郎的名義，販售日安玩美商品，且冒名粉專還偽裝得十分相似令人防不勝防。

冒名王三郎嚴選，假粉專、假結帳頁面（圖／王三郎嚴選提供）

▲▼王三郎嚴選出現許多冒名粉專，有許多消費者因此上當。（圖／王三郎嚴選提供）

冒名王三郎嚴選，假粉專、假結帳頁面（圖／王三郎嚴選提供）

對此，「王三郎嚴選」的負責人王三郎受訪時表示，上周開始發現臉書粉絲專頁被大量冒名盜用，詐騙集團直接將粉專上的照片、影片偷走下廣告，地址、電話都是正確的，「唯獨下單網頁不同」，日前團隊就有收到消費者投訴，下單後未收到產品，一查訂單序號才發現是偽冒。

▲▼實際上網查詢，可以發現大量假冒的粉專。（圖／翻攝臉書）

▲實際上網查詢，可以發現大量假冒的粉專。（圖／翻攝臉書）

王三郎表示，雖然有去警局備案，但詐騙粉專、網頁全是國外IP、追查困難；儘管有持續向臉書檢舉，假粉專仍不斷出現。他呼籲消費者務必小心詐騙假專頁，「按讚少少的」，若有疑慮或無法分辨，都可以打電話或寫信向「王三郎嚴選」查證。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／地牛翻身！19:44花蓮規模4.5地震　最大震度3級
文彬猝逝！SVT勝寬臨時缺席錄影　經紀公司公告惹粉心疼
大甲媽起駕人潮爆　巨乳地瓜球被發現漲價縮水了
女星身上長痣「竟罹皮膚癌」病逝！　最後發文才稱：開始好轉
利率連6升？ 央行示警：通膨壓力仍在
大甲媽今晚起駕！顏清標喊「拜託不要吵架」：不然都要我擔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防搶轎爆衝突再現！顏清標喊「拜託不要吵架」：不然都要我擔

吳宗憲代言「日安玩美」傳冒名詐騙！直播主氣炸：一堆假粉專

被控「假胎位不正」助詐6738萬　禾馨林思宏「一句話」拒認罪

院檢合一！彰化地檢新辦公廳舍上樑　預計2年後完工啟用

17歲少年掃射當鋪....傳「收500萬安家費」頂罪　警方說話了

新竹驚傳禽流感！近300隻雞鴨連續暴斃　 現場禽隻全數撲殺

五股觀音坑溪橋生鏽！換鋼索「啪」1聲垮了...3人受傷　高灘處回應

越獄犯張天昊黑底曝！翻牆「利刃抵胸」劫財　控警刑求被打臉

新住民「東北大姑娘」嫁客家郎　努力考取客語中高級認證還得獎

機車男安全帽扣未扣　眼尖警狂追200m壓制受傷....原是毒品通緝犯

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

防搶轎爆衝突再現！顏清標喊「拜託不要吵架」：不然都要我擔

吳宗憲代言「日安玩美」傳冒名詐騙！直播主氣炸：一堆假粉專

被控「假胎位不正」助詐6738萬　禾馨林思宏「一句話」拒認罪

院檢合一！彰化地檢新辦公廳舍上樑　預計2年後完工啟用

17歲少年掃射當鋪....傳「收500萬安家費」頂罪　警方說話了

新竹驚傳禽流感！近300隻雞鴨連續暴斃　 現場禽隻全數撲殺

五股觀音坑溪橋生鏽！換鋼索「啪」1聲垮了...3人受傷　高灘處回應

越獄犯張天昊黑底曝！翻牆「利刃抵胸」劫財　控警刑求被打臉

新住民「東北大姑娘」嫁客家郎　努力考取客語中高級認證還得獎

機車男安全帽扣未扣　眼尖警狂追200m壓制受傷....原是毒品通緝犯

「婚紗女王」勞力士滿天星上手氣勢滿點　73歲不老傳奇閃爆　

江少慶前5局封鎖味全龍　悍將長打連發2比0領先

快訊／花蓮近海19:44發生規模4.5地震　最大震度3級

《誰是被害者2》隔4年終於開拍　張孝全、李沐父女重逢

郭彥均自爆「演藝圈最會暈船的男人」　李懿嗨釣珍珠石斑

鳳小岳無預警「宣布新身份」！　林依晨、張孝全驚呆：沒想到是玩真的

陳克羿封鎖兄弟續留輪值　曾總看到企圖心：努力有回報

16萬多股民注意！6檔股票太漲　被打入注意股

才約定要再聚...文彬猝逝！SVT勝寬臨時缺席錄影　經紀公司公告惹粉心疼

飲料店收1星評論　鳳梨「一看血壓狂飆」傻眼回應：一堆怪人！

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

即／高雄88大發交流道死亡追撞！小貨車駕駛傷重不治

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

即／明德外役監受刑人脫逃　37歲強盜犯張天昊正面曝

獨／禾馨營運長林思宏酒駕　超扯酒測值曝

即／新北觀音坑溪橋斷裂　重機具翻覆3工人受傷

大甲媽今晚起駕！顏清標暴瘦現身　親口回應身體狀況

少女1天賺3700元　竟是老闆要求做1事

釣客驚見河面有人　報案救起1人

即／17歲槍手「當街掃射51槍」法院裁定收容

更多熱門

相關新聞

觀光局首邀泰男神Boy代言觀光　訪台4天喊「在台灣什麼都對了」

觀光局首邀泰男神Boy代言觀光　訪台4天喊「在台灣什麼都對了」

交通部今年力拼600萬國際旅客來台，不過兩岸對開放中國客來台仍卡關，觀光局搶客火力全開，首度對泰國市場啟用代言人，邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(Pakorn Chatborirak，小名Boy) 擔任觀光代言人並拍宣傳影片，向泰國民眾宣布「All is just right in Taiwan」(在台灣，什麼都對了)。

越懂得、越值得！方文山吟詠人生的雋永滋味

越懂得、越值得！方文山吟詠人生的雋永滋味

孫德榮驚曝183Club解散內幕！

孫德榮驚曝183Club解散內幕！

Sandy「想生幾個是夫妻私事」！

Sandy「想生幾個是夫妻私事」！

吳宗憲曝Sandy「想生4胎」

吳宗憲曝Sandy「想生4胎」

關鍵字：

吳宗憲代言日安玩美王三郎嚴選萁媽瘋語錄

讀者迴響

熱門新聞

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

LINE「實用1功能」再升級！

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

梁云菲男友「那個人我知道是誰」

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友名單有變動」網看哭

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面