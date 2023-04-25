百縫直播阿林哥響應東森千萬直播造星計劃　培訓新直播主實戰開賣創百萬佳績

▲「百縫直播阿林哥」率先響應支持東森集團2023《千萬直播造星計劃》，近日已親自培訓兩位新生直播主前往香港開賣並創下百萬業績。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

「百縫直播阿林哥」夫妻的親民魅力，吸引大批鐵粉網友支持，近日更首度在台中親子遊樂園區開播，創下有史以來結單最高8位數金額。作為和東森購物密切配合的長期簽約優質直播主，「百縫直播阿林哥」熱心率先響應東森集團2023年的《千萬直播造星計劃》，開始進行手把手培訓新人直播主。

東森集團宣佈於2023年投入1億資金，推出《千萬直播造星計劃》，將前進各大校園挖掘全球的新直播主，並積極與各大直播平台、素人直播主合作，東森希望能給台灣年輕人及全球華人一個機會，讓每個人都能有機會在直播圈發光、發亮。

「百縫直播阿林哥」表示，近日已親自培訓兩位新生直播主，初戰即帶出百萬銷售業績，言談間展現對愛徒滿滿的信心和肯定。「百縫直播阿林哥」長期深耕於台灣市場，因疫情關係，透過視訊網路遠端教學方式來培訓兩位新生直播主，至香港直播帶貨，僅短短三天，兩位新生直播主即創下開賣百萬銷售業績，「百縫直播阿林哥」更指點愛徒至振生銀飾、黃大仙祠等地進行現場直播帶貨，短短10分鐘，即完售4000個護身符，並且花費兩天時間，親力親為替粉絲朋友一一過爐服務及祈福，將祝福心意滿滿的護身符飄洋過海帶回台灣。

▲▼「百縫直播阿林哥」培訓的新生代直播主飛到香港振生銀飾、黃大仙祠等地進行現場直播帶貨，短短10分鐘，即完售4000個護身符。

「百縫直播阿林哥」透過此次海外帶貨，直接訓練直播主實戰採購經驗強度，這幾場在港直播皆由百縫直播老闆「阿林哥」提供採購金300萬，並與二位愛徒直播主約定，沒買完300萬不可回國。「百縫直播阿林哥」大氣敢說敢播敢賣，讓粉絲們大呼「不愧最狂阿林哥」、「阿林哥就是霸氣」、「也好想當阿林哥的愛徒」、「求拜師」、「阿林師父在上，請受徒兒一拜」等熱情回應。

「百縫直播阿林哥」和東森購物合作屢創佳績，「百縫直播阿林哥」也表示，未來將持續為自己的粉絲把關，將更多東森嚴選的優質商品分享給大家，以綜藝天王吳宗憲的「日安玩美」紅藜果膠為例，坊間仿冒一堆，但經過東森嚴選的高品質保證，消費者可以完全放心。「百縫直播阿林哥」選擇和東森維持長期合作的原因，就是希望粉絲能買到好吃、美麗與健康，讓生活更美好、人生更幸福。

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