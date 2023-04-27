防汛強化水域整備　南消二大隊溪漲救溺演練

▲台南市消防局第二大隊玉井中隊及分隊，於玉井橋下執行汛期應變防災技搶巧演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於汛期將至，加上天氣炎熱逢戲水高峰期間，為因應5月起之防溺重點工作，台南市消防局第二救災救護大隊暨玉井中隊及玉井分隊，配合自來水南區工程處，於27日在玉井橋下高灘地，辦理「擴大汛期應變防災技搶巧演練」。

並由消防人員動員玉井義消分隊支援，偕施工廠商『瑞鋒營造股份有限公司』聯合參演，藉以加強救援技巧，期能在發生事故時提高救溺成功率。

本次演練選定於玉井橋下，後堀溪之上及下游移地訓練，假定施工時水位暴漲不及撤離，模擬現場施工人員受困落水，含4大逼真救溺情境，依序操演：上游1人受困沙丘，以拋繩槍及攔截繩救援，緊接著下游2名溺者落水，分別以救生艇及拖帶救起送醫，運用救生繩袋及遙控救生圈救助上岸，接續示範救起溺者因OHCA（院外心肺功能停止），施予CPR及AED緊急救護及後送醫院，並同步講解急救技巧供觀摩者學習，亦達救護應用宣導之效。

整場亮點為玉井分隊充分使用消防局義消總隊今年4月所捐贈「小牛車」，義消人員支援騎乘搭再配救援籃式擔架拖拉救援及載運傷患，藉以克服困難地形有效救援，演練過程緊湊也展示水域器材整備及訓練成果，亦試作配合施工單位之緊急應變小組共同搶救作業，橫向回報自來水公司工程處，配合玉井在地民力義消能量投入搶救訓練，熟悉防汛災害應變相關程序。

消防局長李明峯呼籲，因近年來極端氣候變遷災害緊急且多變，入山區慎防溪水暴漲、坍方及落石，處低窪地區慎防積淹水，若遇溺水者應保有救溺三原則：岸上優於下水救生、器材優於徒手救生、團隊優於個人救生，並牢記「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，也請民眾隨時注意氣象預報及天氣變化，方能確保生命財產安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，大暑及汛期已近，轄內各單位針對轄內易溺水危險水域列管，訂定搶救計畫並掌握下水點清冊，另5月起針對曾文溪熱點啟動水域巡邏機制，執行防溺宣導及防範水上事故發生，另本月也辦理水上救生器材、船艇操作訓練，面對災害時結合民力救援，增進水域救援能力，建立團隊共識及安全觀念。