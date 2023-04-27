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大甲媽信眾暴增！防「北斗神拳」再現　彰警機動部隊進駐奠安宮

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今天(27)日進入第6天行程，回鑾將駐駕在北斗鎮奠安宮，廟方從一大早準備流水席，數萬份葷素餐點，供信眾食用，媽祖比預定時程大約晚了2小時，廟前滿滿都是等待鑾轎人潮，北斗小鎮沿街都有廟會活動，宛如進一場嘉年華，警方為了防止滋事，彰化縣警局機動應變隊23人進駐，保護民眾安全。

▲防滋事彰警機動部隊進駐奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲防滋事彰警機動部隊進駐奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲防滋事彰警機動部隊進駐奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

今年大甲媽南下遶境進香活動，縣警局首度成立「機動應變隊」，由訓練科長林世明率領44名跆拳道、柔道高手，部署在媽祖鑾轎周邊，由林世明掌控鑾轎行進節奏，一旦遇有攔轎或有不明份子靠近，機動應變隊立即一擁而上，「強勢」排除任何維安疑慮。儘管今年「白狼」張安樂仍舊前往接轎，但整個過程尚稱順利平和，讓警方鬆一口氣。

▲防滋事彰警機動部隊進駐奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

今天奠安宮外全部都是香客，廟方也準備數萬份餐點，葷素都有，一道道餐點都是美味滿滿，為了防止「北斗神拳」滋事，今天機動應變隊23人下午５點進駐奠安宮，而廟方主委也說，今年的信眾比起往年增加３倍以上，也希望信眾都能在媽祖的庇佑下，平安順利。

今年大甲媽祖遶境，彰化縣警局除了在一級戰區民生地下道佈下警力明天也將在大埔路及永樂街天后宮進駐，防止搶轎事件發生，進一步保護民眾生命安全。

▲防滋事彰警機動部隊進駐奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

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