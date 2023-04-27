快訊／「林口王」認了內線交易　亞昕董座小賺46萬獲100萬交保

記者劉昌松／台北報導

在營造業界被稱為「林口王」的亞昕國際開發公司，傳出在2020年間，發布即將出售台北市精華區土地的重大訊息前，有公司高層提前買賣股票，獲利46萬元，台北地檢署27日指揮調查局依違反《證交法》內線交易罪嫌搜索約談亞昕董事長姚連弟在內5人，連當庭認罪，承諾將繳回不法所得，獲得100萬元交保候傳。

▲亞昕國際董事長姚連地坦承因為不懂法律誤觸法網。（圖／記者劉昌松攝）

姚連地傍晚完成交保後，向媒體表示，「在2020年因為亞昕跟佳穎精密有關係人的交易，處分了敦化南路一筆土地交易，不曉得(重訊)那幾天不能購買股票，我跟人家買了幾百張的股票，誤觸了法網，經查獲利46萬多，自然要繳回，買了股票都是做長投(長期投資)啦。」同案3名被告獲3萬到8萬不等交保，1人請回。

亞昕(5213)以住宅及大樓開發租售為主要業務，帶動新北市林口區的營建業，而有「林口王」之稱，目前亞昕事業群涵蓋佳穎精密企業、亞昕福朋喜來登酒店、國原營造、昕境廣場，事業版圖已觸及大陸、香港與馬來西亞。

檢調獲報，亞昕國際在2020年11月間發布重訊，將處分台北市精華區一筆250坪的營建用土地，預計處分利益達5億元，但亞昕高層卻有人疑似在重訊公告前，就進場買賣股票，涉嫌違反《證券交易法》內線交易等罪，檢察官因此指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索並約談。