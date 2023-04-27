闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

記者黃哲民／台北報導

男子田山盛國去年（2022年）12月潛入台北地檢署大樓屋頂懸掛民進黨黨旗，被起訴涉犯無故侵入建築物罪嫌，田山今到台北地院出庭不認罪，堅稱掛旗表達對北檢的不滿，短暫經過管制區並無毀損、竊密等行為，譏諷北檢「這點小事就起訴，真是浪費司法資源」，田山還怪罪北檢對於管制區域的標示不夠清楚，法官諭知擇期再開庭。

▲田山盛國因潛入台北地檢署頂樓懸掛民進黨黨旗，被起訴涉犯無故侵入建築物等罪嫌，他到台北地院出庭嘲諷北檢淪為政治打手。（圖／記者黃哲民攝）

現年43歲的田山難得穿上西裝外套打扮，出庭表示侵入建築物罪處罰「無故」行為，檢方起訴他擅闖北檢管制區，但現場根本沒清楚標示，他去掛旗的6樓露台也沒明確禁止外人出入，何況他僅短暫經過辦公區茶水間到露台，目的是掛旗表達對北檢的不滿，是《憲法》保障人民「批評指教」行政機關的權利，「我是『有故』、是有原因的，不是『無故』」。

田山並嘲諷北檢「這點小事就起訴，真是浪費司法資源」，人民衝立法院1個月都沒事（指太陽花學運攻佔立法院）。北院今庭訊屬於審查庭程序，因田山不認罪、有調查證據的需要，法官諭知依法重新分案改由其他合議庭以通常程序審理，擇期再開庭，法官提醒田山日後收到傳票發現更換案號與法官，「不要覺得奇怪」。

▲田山盛國侵入的台北地檢署大樓頂樓。（圖／讀者提供）

田山盛國是抗議常客，有多次被起訴經驗，對法官說明的程序表示理解。庭外受訪時，田山聲稱為嘉獎北檢那麼配合民進黨的工作，「我當然會在北檢頭上那根最大的旗上，升民進黨黨旗」，田山還怪罪「那個門禁寫不清楚」、「要栽贓民眾說那邊是禁制區域，你要標示清楚啊，誰知道那邊是禁制區域！」等語。

田山挖苦北檢一到選舉就抓狂，淪為政治打手與政治工具，選前信誓旦旦說高虹安有罪，分好幾路去搜索人家的家，連國會辦公室都搜索，把人家污衊了，搞了人家一陣，結果寫不出起訴書，檢察長都被換掉，卻也不給高虹安不起訴，「這根本就是政治的霸凌嘛！」

田山揶揄檢察官淪為政黨政客霸凌的工具，「不會覺得很悲哀嗎？」並自嘲「我這種屁案被起訴，北檢有種就起訴高虹安！」他否認跑去北檢頂樓掛民進黨黨旗是為了聲援高虹安，他不是民眾黨支持者，自稱「其實很討厭柯文哲」，他的用意是「看不起北檢！」認為檢察官濫用偵查權力，打擾國會議員，已破壞民主憲政體制，「我們這樣子，跟中共有什麼差別！」

北檢去年12月15日發動搜索約談，偵辦剛當選新竹市長的民眾黨立委高虹安涉詐領立委助理費案，16日凌晨諭令高虹安交保60萬元，當天下午北檢6樓頂樓1根國旗杆上，被人偷偷加掛了1面民進黨旗，嗆聲意味濃厚，北檢派法警取下黨旗，調閱監視器鎖定嫌犯，同月18日田山盛國到案承認自己就是去掛黨旗的人。北檢認定田山利用北檢職員走出感應門未及關閉空檔，潛入6樓管制區到屋頂掛旗，已超出合法表達言論自由的界線，起訴他涉犯無故侵入建築物罪嫌。