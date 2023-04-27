大甲媽回鑾信眾湧入　永靖鄉民熱情奉茶...這名人也現身煮麵

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境，今天進入第六天回鑾經過彰化縣永靖鄉，盛大進香隊伍及陣頭浩浩蕩蕩恭迎媽祖，沿途永靖鄉民提供宿洗還有流水席跟茶水站輪流接力，重現早期農村「奉茶」濃濃的人情味，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天在場擔任大廚，下麵功力PRO級，每道工序都不馬虎，信眾吃的津津有味，紛紛豎起大拇指喊「讚」、「好吃」。

▲頂新文教基金會創辦人魏應充擔任大廚煮麵。（圖／記者唐詠絮攝）

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由頂新和德文教基金會、永靖慈濟環保站、永北社區發展協會、成美文化園和永靖鄉共好協會，共同打造「環保旗艦型香客服務中心」，現場提供熱水淋浴、洗曬晾衣、現煮素麵、吹髮及補給品等服務，讓虔誠信眾可以在長途行腳後，能夠沖個舒服的熱水澡，放鬆一整日疲憊的身軀，同時還可以在有冷氣的環境中補眠恢復元氣，補充遶境時最需要的體力，讓香客有賓至如歸的感受。

魏應充心情輕鬆地說，一定要讓信眾有賓至如歸的感覺，從他手中煮完600碗麵，一次下2碗很快就發送完畢，他小時候家裡就是賣麵，至今也經常自己下麵吃，而且永靖鄉的麵條煮成仔麵既Q又有韌性，麵裡要放久煮不爛的小白菜、再加上滿滿的配料、有玉米、豆皮還有鴨蛋及蘿蔔等等，營養豐富，對辛苦遶境的信眾而言，來一碗熱騰騰的麵湯，環保站內有福慧床可休息、可梳洗，一定可以紓解身體的疲勞。

現場有來自宜蘭一名信眾說，他已經跟隨大甲媽祖遶境進入第7年，前幾年都在成美園內休息，這2年他都會進入慈濟環保站，裡面的設備可以讓人充足休息，永靖鄉民帶給他的濃濃人情味是他前進的動力，也是令人難忘的記憶。