快訊／中油工程爆管奪命！工人被炸落6ｍ慘死　桃市府勒令停工

▲中油公司在西濱公路29K處進行管線遷移工程，昨天上午發生賴姓工人不慎墜落工地意外傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中油公司在台15線西濱公路旁進行桃園國際機場管線改善工程，昨（26）日上午1名賴姓工人在工地現場，疑因不明原因站在工地護欄內，不料油管突然爆裂，賴姓工人閃躲不及跌入深約6公尺公地，當場昏迷不醒，消防人員到場時已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。桃園市政府勞動檢處派員到場調查，除勒令工地停工外，將調查為何賴姓工人會站在工地護欄內以及是否有人為疏失責任。

▲中油公司在西濱公路29K處進行管線遷移工程，昨天上午賴姓工人不慎墜落工地送醫不治，圖為意外現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，這處工地位於台15線約29公里處，是中油公司委託中華工程進行油管遷移工程，主要是配合桃園國際機場擴建管線遷移。56歲的賴姓工人昨天上午9時許在工地現場護欄內，此時，油管突然爆裂四處噴射，賴姓工人閃避不慎墜入深達6公尺工地，當場昏迷不醒，現場其他工人趕緊打電話給119求助，救護人員到場時，賴姓工人已呈現無呼吸心跳，經送醫急救仍然回天乏術。

▲中油公司在西濱公路29K處進行管線遷移工程，昨天上午賴姓工人不慎墜落工地送醫不治，勞檢處已勒令停工調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府勞動檢處下午派員到場調查，發現賴姓工人在意外發生時竟然站在護欄內而非護欄外，除勒令工地立即停工外，將調查賴姓工人為何會站在護欄內，現場是否有人為疏失等責任。