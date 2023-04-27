快訊／桃市飲料店7／1起禁用一次性塑膠杯　1年減少7千260萬個

▲桃園市環保局長陳世偉邀集超商與手搖飲料店業者，說明7月1日起將禁用一次性塑膠杯。（圖／環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為愛護地球與落實源頭減量，桃園市配合行政院環保署去年4月頒佈「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策，環保局今（27）日宣布，自7月1日起，轄內飲料店業者將不得提供一次性塑膠飲料杯（包含石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠）予民眾，桃園市目前約有989間飲料店、連鎖咖啡店業者，預估政策實施後1年可減少使用7,260多萬個塑膠杯，可減少塑膠對環境負擔。

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▲桃園市環保局宣布，7月1日起將禁用一次性塑膠杯，飲料業者均願意配合。（圖／環保局提供）

環保局長陳世偉指出，在國際減塑趨勢下，環保署頒布禁用塑膠杯部分，公部門、公私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店、連鎖速食店及有店面之餐飲業等八大場所已於2019年8月8日起禁止使用。桃園市自去年底著手規劃禁用一次性塑膠用飲料杯實施日期，期間多次與轄區飲料業者溝通、電訪與現場調查，掌握業者塑膠杯庫存去化與政策期程預告，同時召開研商會議說明討論，業者皆表示願意配合減塑政策，環保局也呼籲每人自帶環保杯。

▲桃園市環保局宣布自今年7月1日起將禁用一次性塑膠杯，期間將持續進行宣導。（圖／環保局提供）

環保局強調，新規定施行前環保局會持續進行政策宣導，呼籲店家配合，改為使用紙容器或提供循環杯租借服務等。今年1月起連鎖便利商店、連鎖速食店皆有提供循環杯借用服務，目前桃園市共計有241家門市加入行列，籲請市民購買手搖飲時可自行攜帶環保容器盛裝或選擇使用桃園循環杯，讓大家為減塑、環保，盡一份愛護地球心力。