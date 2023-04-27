給%≠可拍片！她網約摩鐵幫吞吐被偷攝怒了　暗黑慾男下場出爐

▲林姓男子與女網友相約摩鐵，未獲允許下以手機偷拍赤裸身體；另透過視訊通話時側錄隱私部位而挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子透過交友軟體認識女網友，相約在摩鐵辦事，但未獲女網友同意即以手機偷拍全裸為其口交以及身體隱私部位，之後趁與女網友視訊通話時，又側錄對方全裸畫面，事後女網友得知被偷拍怒報警提告；桃園地院審理時林男坦承不諱，法官審結依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪、竊錄他人身體隱私部位罪分別處以3月、2月有期徒刑，應執行4月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，林姓男子與女網友於2021年2月間透過交友軟體認識，同年12月4日雙方相約在摩鐵見面，凌晨3至4時許，2人情投意合辦事時，林男未經女網友同意，趁其幫口交之際，以手機偷拍全身赤裸隱私部位與非公開活動影片；同年12月24日某時，林男與女網友利用通訊軟體LINE與洪歆蕾進行視訊通話，趁女網友裸體聊天時，偷偷側錄女網友赤裸畫面截圖留存，竊錄女網友身體隱私部位，女網友後來得知後氣得報警提告，桃園地檢署檢察官複訊時，林男坦承犯行，檢方偵結依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，被告林男於警詢、檢方複訊與地院準備程序庭中均自白坦承犯行，與告訴人偵查中證述相符，足見被告林男犯行明確。

法官審酌，被告為滿足個人色慾，無故竊錄告訴人隱私與非公開活動，嚴重傷害女性尊嚴，衡量其犯後坦承罪行，審結依犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月；又犯無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日，還可上訴。