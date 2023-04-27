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全中運閉幕　台東縣代表隊累計奪得4金9銀16銅

▲台東縣代表隊累計奪得4金 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣代表隊累計奪得4金 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在新竹縣辦理的112年全國中等學校運動會於27日圓滿落幕，台東縣代表隊最後一天賽程無獎牌進帳，累計共計獲得4面金牌、9面銀牌、16面銅牌的29面獎牌，東大體中高男組柔道在去年僅以團體季軍收場，今年將士用命再奪回冠軍錦標，大家相約「明年台北市見」。

縣府教育處表示，台東縣代表在112年全國中等學校運動會，選手們奮勇爭取成績，獲得金牌項目有：(一)東大體中國女組柔道第6級-侯怡君選手。（二）東大體中高男組第二級林敬翔選手。（三）東大體中高男組第五級孫立威選手。（四）東大體中高女組第八級王桀曦選手。

▲台東縣代表隊累計奪得4金 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處指出，台東縣代表隊在單項團體錦標方面，高男組柔道項目冠軍東大體中、國女組柔道亞軍東大體中、高女組柔道第4名、高女組射箭第4名、國男組競技體操賓茂國中第6名。

至於個人部份，台東體中高中部王桀曦在高女柔道第八級、孫立威在高男組第五級，2人在出發前即被看好奪冠熱門選手，比賽時更是無敵手，不但都完成2連霸，且為個人高中生涯留下最美好回憶，另外，東大體中王彤則在高女組舉重81公斤級打破三項大會紀錄，而台東高中林珊瑩在高女組舉重59公斤級，雖僅獲得銀牌，但她目前為高一，未來潛力無窮，體操項目賓茂國中沈珉勳則奪下2銀1銅。

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