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台東環保局取締亂貼亂掛廣告　改善率提升62%

▲台東環保局取締亂貼亂掛廣告。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環保局取締亂貼亂掛廣告。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

街道上常見各類設施隨意被張貼或懸掛廣告物，影響市容觀瞻，台東縣環保局為杜絕環境的殺手，持續主動在大小街頭巡查出擊，並依廢棄物清理法及電信法執行取締，執行成效從查獲違規廣告件數顯示，自110年1,369件大幅降至111年514件，違規改善率提升至62 %，呼籲各行業或民眾如有廣告宣傳或行銷需求，請善加利用數位電子看板、網際網路、電視、平面媒體等管道進行廣告宣傳，別亂貼亂掛。

▲台東環保局取締亂貼亂掛廣告。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，稽查人員主動出擊維護市容環境，一旦發現街道上的路燈桿、電桿、交通號誌、圍牆等設施被隨意張貼或懸掛廣告物，即進行蒐證，去年查獲514件，情節輕微者，採勸導廣告物所有人或行為人清除改善，而違規情節重者，則分別依廢棄物清理法及電信法，針對11個行為人各祭出1,200元罰單及8件停話處分。另相較110年查獲1,369件，改善率提升62%，獲得良好的執行成效。

環保局呼籲，若業者有廣告宣傳、行銷的需求，請多利用數位媒體，改掉亂貼亂掛行為，如需於公共設施張貼、懸掛廣告或旗幟者，應事前向設施或處所的主管機關申請核准(如向各鄉鎮公所路燈管理單位申請路燈桿懸掛旗幟等)，且懸掛旗幟勿使用膠帶綑綁，以免拆除時留下不美觀的膠痕，共同營造優質的市容環境。

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關鍵字：

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