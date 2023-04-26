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公司當獵場！陸出版社大佬尾隨闖房間「欲性侵女下屬」：我婚姻觸礁

▲▼「一頁folio」創始人範新被指性侵下屬未遂 。（圖／翻攝自九派新聞）

▲「一頁folio」創始人范新被指性侵下屬未遂 。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅出版品牌「一頁folio」創始人范新，近日被曝光性侵下屬未遂。4月24日晚，范新發道歉聲明，承認事件屬實，「這件事發生在一頁創立之前，我已向當事人及公司同事都公開道歉。」不過，眾多網友根本不買帳，「犯罪行為對應的，應該是自首，而不是道歉。」

4月23日，一篇爆料「一頁folio」創始人范新性侵下屬未遂的文章開始在網上流傳。文章作者稱，畢業後第一份正式工作任職於廣西師大出版社旗下品牌「新民說」，當時有一名海歸女生來應聘營銷職缺，後來被任命為總經理助理兼營銷，除了經常加班偶爾還要陪長官應酬。有一天，該女生告訴她要和范新、隔壁公司的Z總一起出差，神情中透露出不安。

文章指出，幾天之後，「新民說」的同事們收到了群組消息，時任「新民說」的主編發訊息告誡下屬，「今天的消息誰也不能往外說。」原來，在出差期間，Z總先行離開，只剩下受害女生和范新兩人。

文章進一步寫道，「范新酒後尾隨進入了她的房間，然後扭打到了一起，范新的眼鏡被打落，女生的皮膚和面部則有抓傷。占不到便宜的范新在女生房間僵持了一個晚上，癱倒在桌子上睡了一晚，因為醉酒失力沒有得逞。」

文章表示，然而，受害女生因為聽從了一名「成熟女士」的意見，並沒有在第一時間報警。最後，包括文章作者在內的同事則被范新請吃了一頓飯，聽他當眾念了自己的悔過書。隨後，范新又各自找他們談話，自辯因為婚姻觸礁，又自戀分不清當事女生恪盡職守還是屬意於他，最後這件事就此不了了之。如今文章作者之所以選擇爆料，是「想清算自己也清算一下別人的罪惡」 。

▲▼「一頁folio」創始人範新被指性侵下屬未遂 。（圖／翻攝自九派新聞）

▲范新發道歉聲明。（圖／翻攝自九派新聞）

據《九派新聞》報導，據公開資料顯示，2019年，范新在北京成立了出版品牌「一頁folio」，以出品日本文學、女性主義書籍被讀者熟知。同時，「一頁folio」也因選題獨到、裝幀精巧便攜，以及緊跟潮流的營銷方式，已成為大陸國內新銳圖書品牌。

作為以女性主義書籍聲名鵲起的出版品牌，范新被指性侵下屬消息一出，不少網友和讀者留言表示譴責，一名網友怒斥，不會再回購一頁出版的書籍。

24日晚，范新在豆瓣平台上，用帳號「Farmer」對此事進行了說明，他表示，此事屬實，但此事發生在創立「一頁folio」之前，當時沒有遮蓋這件事，已向當事人及公司同事公開道歉。同時，范新稱，「我將在此後退出品牌運營相關所有事務，回歸一個編輯的本分。」

據企查查APP，范新名下關聯了四家企業，分別是新新一頁（北京）文化傳媒有限公司、讀乎（北京）文化傳媒有限公司、始於一頁（北京）文化有限公司、恰好一頁（北京）文化有限公司。

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