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課輔狼師性侵2女學生！淫喊：摸胸是老師的動力來源　法官重判

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）
▲高雄某職業學校老師性侵女學生，還表示「這樣老師才有動力繼續幫妳輔導」。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／綜合報導

北部地區某職業學校一名已婚男老師阿仁（化名）擔任班導，提議為班上2名女學生做單獨課後輔導，卻分別帶她們到摩鐵、女廁性侵、猥褻，還表示「這樣老師才有動力繼續幫妳輔導」、「老師就是色色的，如果考不好，就是要給老師抓」，2女事後報警處理。新北地院審結，法官認為阿仁犯行屬實，依犯成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為性交罪，合併處4年2月徒刑，另猥褻的部分合併處9月徒刑，可易科罰金27萬，全案還可上訴。

判決指出，阿仁因為擔任班導，因知道班上女學生小宜自認成績不好，但很希望能考上國立大學，好讓家人喜歡她，遂提議幫她單獨做課後輔導，藉此於2020年聖誕節當天放學後，將小宜載到摩鐵無套性侵，還威脅她說，她成績這麼差，如果以後還想接受課後輔導，就要繼續和他發生性行為「這樣老師才有動力繼續幫妳輔導」，讓小宜因害怕老師權勢而隱忍。

阿仁同時又得知另一名女學生阿紋，因高一上學期段考成績不佳，想要提升課業成績以考取國立大學，又趁單獨替她課後輔導時，在導師辦公室用手觸摸阿紋的手臂及胸部，並表示「摸胸部是老師為妳課後輔導的動力來源」，讓阿紋懼於權勢，被猥褻得逞。阿仁食髓知味，於2021年3月12日放學後，將阿紋帶到女廁，拉開她內衣舔胸，並指侵得逞，最後還隔著她外褲摩擦下體，並聲稱因阿紋「上學期第三次段考成績不理想，要接受處罰」。事後2名學生都報警處理。

法官認為，案發時2名女學生都未滿18歲，而阿仁在偵訊時也辯稱有經過2女同意，表示「我在輔導前都有跟女學生說老師就是色色的，如果考不好，就是要給老師抓」、「我有再三跟小宜確認是否要跟我發生性行為，不然事情被發現的話，會害我身敗名裂」、「我不想要像工具人一樣只提供輔導」、「在我的世界裡，我以為跟她們都是很好的關係」，可見阿仁為滿足一己色慾，對2人做出猥褻及性交行為，審酌阿仁犯後毫無悔意，受害者也都拒絕和解，依犯成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為性交罪，合併處4年2月徒刑；猥褻部分合併處9月徒刑，可易科罰金27萬，全案還可上訴。

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