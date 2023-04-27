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三重女報案遭性侵後失聯成浮屍　他辯合意遭收押！28日解剖釐清

23歲新北女遭性侵，報案隔日失聯，3天後墜河亡。（圖／記者戴上容翻攝）

▲23歲新北女遭性侵，報案隔日失聯，3天後浮屍河畔被發現。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／台北報導

新北1名年輕女子日前被發現陳屍三重區的淡水河畔，生前剛報案指稱遭1名洪姓男子性侵，檢警前天（25日）循線查獲洪男到案，訊後認定洪男涉犯可判10年以上徒刑的強制性交致被害人羞忿自殺重罪、嫌疑重大，有逃亡滅證之虞，聲請羈押禁見洪男，法官昨（26日）裁准，檢方預定明天（28日）解剖遺體釐清死因。

本案23歲女性死者是在本月18日到洪男家疑遭性侵，她打電話向母親哭訴並表達輕生念頭，經母親勸慰後，母女一起到轄區三重警分局報案，但女子隔天失聯，女方母親報警協尋，警方訪查得知有人看見女子獨自走向三重區環河北路堤外，但3天後，本月22日下午4點多，警方獲報在堤外自行車道的淡水河畔發現1具女性浮屍，指認後確定就是失聯女子。

檢方會同法醫初步相驗，女子遺體無外傷，因女子母親堅持女兒曾遭性侵、要求查明死因，因此先冰存遺體等候解剖化驗。檢警同時循線追查洪男行蹤，25日查獲洪男到案，洪男打零工維生，辯稱與本案女子合意性交、否認性侵，移送新北地檢署複訊後，檢方認為洪男涉犯妨害性自主、恐嚇危害安全等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡湮滅證據之虞，聲請羈押禁見。

新北地院召開聲押庭調查，認定洪男有羈押理由與必要，昨裁定洪男羈押禁見。據悉，檢方聲押禁見所用性侵重罪條文，是《刑法》妨害性自主罪章中的第226條第1項，強制性交因而致被害人羞忿自殺罪嫌，法定刑可判10年以上徒刑，實務定罪案例不多，因事涉偵查不公開，仍待檢警調查。

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