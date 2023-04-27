馬英九「台北前領導人」稱謂仍未改　周美青昔因矮化「暫緩訪日」

▲前第一夫人周美青，過去曾因為被日本矮化，暫緩訪問日本。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九近日出訪希臘，但其職稱遭到希臘矮化成「台北前領導人」，他26日出席第八屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)開幕式時，當面向希臘總統反應稱謂問題，而希臘總統也表達歉意。不過，回顧2014年，時為第一夫人周美青安排訪日，日本東京博物館也有矮化疑慮，當時總統府一度暫緩第一夫人的日本行程。

馬英九26日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇 （Delphi Economic Forum) 開幕式，當面向希臘總統卡特琳娜·薩克拉洛普魯 （Katerina Sakellaropoulou）反映稱謂被錯植為「台北前領導人」的問題，但截至目前為止並未更正。

回顧2014年6月，時任第一夫人周美青，傳出將在故宮文物10月轉往九州國立博物館展出時赴日訪問，但發生海報僅標「台北故宮」未註明「國立」2字，當時馬政府提出抗議並要求立即改正，還揚言不排除撤展，而且周美青訪日的行程「暫緩」。

當時的總統府發言人馬瑋國對外表示，「總統夫人周美青出訪日本行程暫緩」；至於故宮文物赴日展覽，總統府將全力配合故宮，是否展出由故宮決定，原訂在東京博物館舉行的開箱記者會已經取消。

不過，後來周美青仍以榮譽團長身分率領原聲童聲合唱團赴日演出，在2014年8月1日在東京新宿文化中心舉辦「玉山天籟」演唱會，3日於昭和女子大學演唱，4日到東京博物館「國立故宮博物館─神品至寶展」特別內覽會演出。

當時有府方人士表示，周美青原訂出席故宮於東博舉辦之神品至寶展開幕，卻因為名稱風波無法成行；然而，在開展前夕東博已更換所有名稱有誤之海報宣傳品，東博錢谷真美館長也親自道歉表達誠意。

▲馬英九稱謂，截至目前（27日）仍被錯植為「台北前領導人」。（圖／翻攝自Delphi Economic Forum NPO網站）