馬英九「台北前領導人」仍不改？　希臘急手寫「President Ma」

▲主辦單位於現場手寫President Ma保留座位席。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，頭銜遭官網改為「台北前領導人（Former Leader of Taipei）」，外交部和府院要馬英九慎審考量是否與會，後來馬英九昨出席開幕式當面反映稱謂問題，希臘總統Katerina Sakellaropoulou除致歉外，也請主辦單位更正，今（27日）卻被發現仍未更正。馬辦下午發出新聞稿表示，德爾菲論壇現場於馬前總統的保留座椅上，工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。

馬前總統辦公室今日表示，馬前總統於希臘時間26日晚間受邀參加德爾菲經濟論壇的閉門晚餐會，與各國政要及重要學者齊聚一堂。與會者相當關注臺海情勢對世界局勢的影響，紛紛請教馬前總統看法。馬前總統表示，臺灣不會是烏克蘭，兩岸過去在2008-2016年他執政期間也曾被譽為史上最和平、繁榮、穩定，也是兩岸之間最有善意的時期，「大家可以保持關注，但不用過度擔心。」

在晚餐會開始前，馬前總統與德國前總統Christian Wulff在會場外巧遇。馬前總統與Christian Wulff前總統是在馬前總統擔任台北市長時認識，Christian Wulff前總統看到馬前總統一行人經過時，驚呼「Mr. President！」並主動趨前致意，兩人相談甚歡半小時，待晚餐會開始後才各自入座。Christrian Wulff前總統也邀請馬前總統前往德國訪問，並表達熱烈歡迎之意。

在希臘總統致歉並表示會改正後，德爾菲論壇現場於馬前總統的保留座椅上，工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。

至於官網尚未調整，主辦單位也再度向馬前總統致歉，因為會議已經開始人手不足，可能無法即時更正，主辦單位在馬前總統出席的現場，皆特別保留席位，並標註「President Ma」希望馬前總統能體諒。

▲坐在馬前總統旁為德國前總統Christian Wulff。（圖／馬辦提供）