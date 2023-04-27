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妹子發酒瘋「全裸」坐超商爆哭！3男警到場關切　網傻眼：嫁不出去了

一名女子疑似醉酒大鬧超商。（圖／翻攝自Dcard）

▲一名女子疑似醉酒大鬧超商。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

「在711脫光，好扯…」一名女網友上傳影片指出，日前直擊一名喝到爛醉的年輕女子坐在超商地板哭鬧，誇張的是女子居然脫到一絲不掛，讓她看傻直呼「嫁不出去了！」影片曝光後，掀起網友熱議。

該名女網友在「Dcard」上傳一段影片，並發文表示，「喝醉酒在公眾場合這樣真的母湯…如果是我不管多難過，一定窩在家喝就好，不然嫁不出去了。」只見畫面中的女子疑似心情不佳，喝醉酒後跑進超商內大鬧，甚至當場脫去身上最後一件衣物「內褲」，全裸崩潰坐在地板上大哭發洩，不久後3名男警趕往現場處理，其中一名員警還暖心幫忙撿拾鬧事女子散落在一旁的衣物，不過原PO並未說明後續發展。

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影片曝光後，引起網友紛紛留言熱議，「清醒後會後悔系列」、「到底要喝多醉才能到這種境界」、「感覺就是用藥用壞腦了」、「真的會醉到在外面脫光衣服喔…我以為喝醉都會保有最低限度的理智？」、「隔天大後悔系列，警察一定大傻眼，重點還要幫忙撿衣服，等她酒醒應該沒臉去警局做筆錄了。」

另外，有過類似經驗的警察網友也分享相關案例，「處理過很多次，還有一次要把我轄區吸毒吸到腦袋壞掉的女生強制送醫，她也是脫光光跑出去，那個肉搏經驗」、「之前處理過一個，大半夜的給我在那邊裸奔，重點是沒穿衣服根本無從下手去壓制或抓捕，只能跟她在那邊上演員外追丫鬟的戲碼，後面也是等到消防的學長來才用棉被把她打包送醫。」

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