進女友房間「見高中1照片」揭驚人秘密！他呆愣：被騙1年

▲原來女友的傲人的上圍是用做的。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者施怡妏／綜合報導

情侶交往後，常會發現對方不為人知的小秘密，一名男網友表示，見面第一眼就喜歡上對方，後來追了3個月，對方才點頭答應交往，交往的這1年來，無論是相處或是床事，都非常契合，兩人無話不談，然而，今年過年陪女友回老家，在房間看到女友高中時的照片，意外發現驚人的秘密。

原PO在Dcard上發文，與女友在朋友的聚會上認識，對女友一見鍾情，唇紅、膚白、長髮，緊身的毛衣讓凹凸有致的身形一覽無疑，經過3個月的追求後，對方點頭答應在一起，交往的這一年很幸福。

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今年過年，原PO陪女友回嘉義老家，在房間看到女友高中時的照片，「照面裡她與兩個同學穿著制服，開心地對著鏡頭比YA！真的有夠青春！」不過他仔細一看，發現女友胸前超平坦，與現在的傲人雙峰差很多，於是他隨口問了「妳發育的比較晚吼？」

女友先是沉默一下，接著坦承「我這個是做的」，因為羨慕胸部大的女生，很有女人味，對自己外表沒有自信，大學畢業後就決定去隆乳。原PO震驚不已，但更多的是心疼，也感謝女友願意坦承，「如果沒有看到以前照片，我應該一輩子也不會知道」。

貼文一出，網友紛紛表示，「天生瘦大奶比日本壓縮機少，市面上9成都是做的，要就摸，不想摸假的就退件，這麼簡單」、「會不會你都只摸過假奶」、「多的是你不知道的事，沒有脂肪會剛好只長奶的」、「好可惜，我還以為結局是發現女友是男生」、「你這個還好，我朋友結婚之後，才知道男友做過GG增大手術」。