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外星人已收到人類訊息？科學家曝到達「死星」：要花27年回覆

科學家說，外星人可能已經接收到人類的訊息。（示意圖／Pexels）

▲科學家說，外星人可能已經接收到人類的訊息。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不管是科幻電影還是小說，外星人都是大家喜愛的題材，而人類也想和外星生物做聯繫。近日有科學家說，外星人可能已經收到地球人的訊息，但他們要花27年才能回覆。不過仍有些專家認為，外星人不太可能偵測到訊息。

《每日星報》報導，根據美國加州大學科學家的計算，如果用太空探測器「先驅者10號」送訊號，若在1972年發射，要在2002年才能到達一顆名為白矮星的死星，距地球27光年。而據估計，如果要等到死星附近的任何外星生命回覆訊息，要等到至少2029年，費時27年。

據了解，俄羅斯曾執行秘密不明飛行物計劃，跟外星人做聯繫，他們在1977年發射訊號，並在2007年到達2顆遙遠的恆星。報導稱，在2030年以前，科學家不想收到任何外星人的答覆。沒有參與該研究的美國天文學家休斯頓（Macy Houston）說：如果要發送訊號，還要取決於諸多因素，如監測恆星的時間或頻率，和回傳訊號是否有被傳輸。

不過，加州大學天文學家馬戈特（Luc Margot）表示，人類微不足道且不頻繁的傳輸訊號，不太可能讓外星人偵測到人類，「地球的無線電傳輸量，只達到銀河系體積的百萬分之一。」

此外，據《每日郵報》報導，一位律師希恩（Daniel Sheehan）曾參與美國前UFO項目，近日他說，有6名線人參與了羅斯威爾飛碟墜毀事件，而參議院工作人員正在聯系他們；另位諾貝爾獎提名人科學家普托夫（Hal Puthoff），也曾在2008年到2012年間參與飛碟工作，他認為，「我們的具體任務，是收集從軍事人員和承包商那裡收集到的任何證據，以了解真實性。」

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