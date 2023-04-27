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高職打工族兜轉職涯　靠職訓來翻轉自己人生

▲于寳憶高職畢業後勇闖職涯，陸續做過飲料店員、門市人員及作業員，最後終於靠勞動部免費的委外職前訓練班，找到未來志向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲于寳憶高職畢業後勇闖職涯，陸續做過飲料店員、門市人員及作業員，最後終於靠勞動部免費的委外職前訓練班，找到未來志向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因家中經濟負擔較重，高職畢業後就毅然踏入職場的于寳憶，接連遭遇公司倒閉、辭退、裁員等因素，陸續換了好幾份工作，在得知勞動部有補助失業者職訓學專長，資格符合還能領取學習獎勵金，她馬上報名參加，結訓後隨即獲得櫥具系統櫃製造公司聘用。

于寳憶擔任事務人員迄今已近10個月，充實工作讓她成就感滿滿，未來希望能在公司站穩腳步再逐步提升工作職能，成為職場上「無法被輕易取代的勞動力」！

家住嘉義、24歲的于寳憶，半工半讀從高職夜間部的室內設計科畢業後，為了存錢放棄升學，陸續從事飲料店員、大賣場門市人員、作業員等工作，卻因疫情關係，公司不是倒閉、裁員，就是工時遽減每月收入不到萬元，讓她感覺挫折進而從頭思考如何才能增進自己的工作技能。

于寳憶開始上網搜尋學習管道，剛好發現勞動部雲嘉南分署有委託社團法人台灣產訓技能推廣協會辦理失業者職前訓練，深入瞭解後她對「行銷企劃與活動展覽企畫師證照班」的課程內容很感興趣，而且還發現有符合補助資格，可請領職訓津貼，有助減輕學習期間的經濟負擔，於是馬上報名參訓，在330小時的課程中，她學會了會展產業、活動企劃、行銷策略及顧客關係與客服技巧，還熟悉企劃撰寫、會場佈置、主持、活動拍攝及影片製作與剪輯等能力，甚至還考取時尚活動展覽企劃師的乙級證照，培養未來獨立執行及接案的能力。

授課期間于寳憶認真學習，訓後經由就業媒合獲得聯嶧企業有限公司錄取，主要負責大理石桌面的專案處理、客戶服務等工作，又因為她有室內設計的專長，往往顧客口述她就可以手繪出圖稿，不僅顧客滿意她也獲得滿滿成就感，穩定工作近10個月的她很珍惜現在的工作，同時鼓勵還在待業的民眾要「學一技之長、做不容易被取代的工作」，也別忘了還有政府免費資源可以投資自己、一舉翻轉未來職涯！

▲于寳憶高職畢業後勇闖職涯，陸續做過飲料店員、門市人員及作業員，最後終於靠勞動部免費的委外職前訓練班，找到未來志向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「學技能找政府，不僅省錢還可以領獎勵金！」雲嘉南分署長劉邦棟解釋，分署依產業需求及就業趨勢，2023年將與轄區32家委外單位合作，開辦近百門職前訓練課程，預計可培訓近3千人，勞動部除負擔80％至100％的訓練費用，如有15至29歲之本國籍失業青年參加，還可依課程性質領取每月3至8千元不等的「青年職前訓練學習獎勵金」，若符合中高齡等特定身分，則可領取職訓生活津貼以減輕經濟負擔，今年下半年尚有經典台式風味料理培訓班、AutoCAD工業繪圖設計班、智慧節能水電裝修應用班、數位多媒體設計人員培訓班、職能導向課程-室內空間繪圖人員培訓班等課程陸續開班中，詳情可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/ )，或撥06-6985945轉1401洽詢。

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