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男友辛苦打工包養！正妹用他的錢養小王　全校圍觀「3人大戰」

男友辛苦打工包養她，正妹用他的錢養小王！全校包圍看「3P大戰」比演唱會壯觀。（翻自微博）

▲男友辛苦打工包養她，正妹用他的錢養小王！全校包圍看「3P大戰」比演唱會壯觀。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國「准陰工學院」今日爆出一則校園內的三角戀，不僅引發該校熱議，更直接登上微博熱搜。據悉是男主角外出努力打工包養正妹女友，但沒想到正妹卻偷偷養小王，結果3人更在13日晚間上演「3P大戰」，還引來全校同學圍觀，現場狀況比演唱會還壯觀。

微博網友稱，事件男主角日前在網路上發了長文，表示自己「被戴綠帽」。文中他說和女友交往一年多，後來因為疫情沒去學校，但男生也沒閒著，努力在外打工賺錢，也用賺來的薪水來討好女友，給她買吃的、買化妝品、送禮物等，幾乎所有生活開銷，都是男生在負責。

但後來男生發現，就在他努力工作賺錢之際，正妹女友竟然背著他和另外一名同學交往，發現她和小王一起去開房，以及正妹亂用男主角的手機消費、跟小王聊天等等。男主角說，正妹一開始對他解釋「只是朋友，一起去吃飯」，但後續的動作實在太讓他起疑，最後正妹才承認出軌一事。男主角還諷刺，小王隨便發了一張裸照，正妹就和他去開房。

▼網傳小王就是他。（翻自微博）

【綠帽片】男友辛苦打工包養她　正妹用他的錢養小王！全校包圍看「3P大戰」比演唱會壯觀

之後這3人約在校園裡見面「說清楚」，卻沒想到引來全校同學圍觀。據悉這期間男主角一度要和小王單挑武鬥，正妹又一哭二鬧三上吊，但現場圍觀的同學們反而繼續看戲，而且越來越熱鬧，場面比演唱會更壯觀。有網友指出，後來至少有4輛警車抵達現場，疏散人潮，另外校方也派來輔導員，護送正妹女主角回住處。

雖然這起三角戀事件暫時告一段落，但已經引發中國網友議論紛紛，網友們直呼：「男未婚、女未嫁，換個伴侶很正常啊！」、「現在的大學生是怎麼了...」、「又沒有結婚，支持女孩子，這是她的自由。」、「好好珍惜眼前的人。」、「真是奇葩。」

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