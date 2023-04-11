翻牆躲高職女廁10分鐘　偷窺男失風被逮「手機內容曝光」

記者唐詠絮／彰化報導

竹塘鄉一名37歲傅姓男子，昨晚趁二林地區一間高職進修部學生仍在上課時，偷偷翻牆想要偷窺女子如廁，躲進1樓女廁所大約10分鐘，被女學生發現報警，警方檢視其手機，並未發現有不雅照片，依違反社會秩序維護法、性騷擾防治法及無故侵入校園等罪嫌送辦。

▲二林地區一間高職，遭偷窺男闖入女廁。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化縣芳苑警分局表示，案發在昨(10)日20時22分許，二林分駐所巡佐賴志騰、警員李佑儒執行聯合查察勤務，接獲勤務指揮中心通報，這間高職校園有陌生男子入侵學校女廁，已被校方人員查獲，經警方到達現場，查詢該男子為傅男，由學校圍牆翻入進入女廁躲藏約10分鐘，被校內學生發現後逃逸，遭學生攔獲報警。

▲二林地區一間高職偷窺男闖入女廁。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經初步了解傅男被逮後，供稱是要「偷窺女學生上廁所」，躲進該校第3棟1樓女廁，警方從他手機未發現有不雅照片，經女學生提出性騷擾防治法申訴，校方也提告侵入校園，將傅男依刑法侵入住宅等罪嫌移送彰化地檢偵辦。

張姓民眾對此指出，男子翻牆進校園偷窺女學生，這還是第一次聽到，身為家長聽到當然會生氣，希望校方及警方能在校內及周遭定點定時加強巡邏，或是由家長與學校組巡邏隊，以學生安全為最優先考量。

▲偷窺男闖入學校女廁，民眾希望校方能多加強巡邏。

校方強調，學校致力於校園安全維護，會依法24小時內通報，另外還會對學校及進修部學生，對校安加強宣導，也會加強巡邏是否有可疑人士出沒，也請家長及社區居民放心。