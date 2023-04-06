超商ATM一天遭車手提款9次　「兼差」通緝犯栽了

▲台南市警五分局和緯所所長王瑞勳發現23歲楊姓藥事法通緝犯，與詐欺車手特徵相符，查出楊嫌即為連續提領9次之車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區超商提款機，3月27日1日內連續遭車手提款9次，和緯所所長王瑞勳於5日晚上7時許率員巡邏時，發現楊姓男子在和緯路段出沒，且與通報的車手特徵相符，經查23歲楊男為藥事法通緝犯，身上帶7萬餘元現金，就是該名詐騙車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦及歸案，並由五分局擴大偵辦中。

五分局長陳宇桓案發後立即指示成立「調帶小組」，大量調閱案發地周邊監視影像，經多日比對資料，鎖定車手特徵，要求各巡邏警力加強查察，5日晚上7時許，和緯所所長王瑞勳率警員吳鎮宇巡邏發現1名男子在和緯路段逆向行走，經仔細比對發現和分局通報的車手特徵相符合，經查23歲楊男為藥事法通緝犯，身上隨身攜帶7萬餘元現金，經追查楊嫌即為日前連續提領9次之車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦及藥事法通緝歸案。

本案經查，詐騙集團在3月27日假冒「購物網站的客服人員」打電話向新北市一名范姓女子表示買賣訂單有誤，要求匯款5萬餘元到人頭帳戶；另同日也向高雄市一名余姓女子表示，所登記的會員資料出現異常，要解除錯誤，須操作ATM取消設定，騙取2萬餘元，其他相關被害人市警五分局目前擴大釐清中。

市警五分局分局長陳宇桓呼籲，詐騙集團會假冒客服人員以「訂單金額錯誤」或「設定成分期付款」等理由，要求被害人至ATM操作解除相關設定，實際上卻是把存款轉帳匯款到人頭帳戶。提醒民眾，接到相關電話可直接掛斷，親自撥打公司官網電話查證，或撥 165 反詐騙專線諮詢，慎防受騙。