服務量能獲肯定　勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

▲勞動部勞動力發展署，2022年度「績優服務人員」評選，雲嘉南分署共有5名人員獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署每年辦理全國所屬機關「績優服務人員」評選，2022年度雲嘉南分署共有5名同仁獲獎，由發展署署長蔡孟良頒發獎座。

其中在雲嘉南分署台南就業中心服務6年的就業拓展員張暐姈，憑藉過往在旅宿業擔任人資的直覺，協助超過1300家次廠商，補實近2.3萬個人力缺口；另任職於永康就業中心已16年的就服員張月英，將求職者視為自己的家人，以陪伴及關懷的角度協助近6千名待業者順利就業，獲獎實至名歸。

台南中心服務6年的就拓員張暐姈表示，在任職就服體系前曾在連鎖飯店業擔任人資，所以非常了解企業對於人力招募的條件及需求，總以換位思考的角度協助企業徵才，且主動積極拜訪廠商，為待業者開發合適的職缺，6年內就為民眾開發了3萬多個職缺數，順利媒合近2.3萬個人力缺口，並協助辦理逾400場徵才活動，疫情期間轄內某間科技廠關廠，共計62名員工尋求就業服務，她針對這些員工的居住區域及職務屬性，進行客製化的就業媒合，順利協助全數員工接軌新工作。

將屆耳順之年的張月英，任職永康中心就服員已有16年，期間協助近6千名待業者找到工作，因熱心助人的服務天性，平常假日期間還兼任無酬鄰長及環保志工媽媽，她笑說：「助人有時是甜蜜的負擔，但卻能帶來無價的喜悅」，總把來尋職的待業者當成自己的家人，曾經有一位患有癲癇及中度智能障礙的30歲待業者阿智，因發病問題與學習力緩慢被公司辭退，母親也因診斷出疾病無法工作，家中頓失經濟來源，雖透過社福團體協助求職數次，卻因無果而轉介張月英協助媒合就業。

張月英說，過往就時常協助轄區高中特教班畢業生尋職，所以和轄區友善廠商都成為了朋友，並整合分署資源運用「職場學習及再適應計畫」媒合阿智前往紙器工廠就職，目前不僅穩定就業6年多，更讓阿智得以支撐家中經濟。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署所有業務的出發點皆以「服務」民眾為核心，而張暐姈及張月英的服務熱忱實為難得，值得作為分署全體人員的典範。劉邦棟進一步補充，「2022年度勞動部勞動力發展業務績優服務人員」雲嘉南分署除上述2位同仁外，還有最佳推動訓練資源獎陳續文、最佳訓練師資獎林彥甫及最佳技能檢定服務人員獎王依婷。