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南高屏社工聯合表揚　台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬

▲「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂，台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂，台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年的4月2日是全國社工日，台南、高雄、屏東3縣市為肯定一線社工的付出與貢獻，連續多年合辦社工表揚活動，24日在屏東縣屏菸1936文化基地辦理「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂。

▲「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂，台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市公私部門奪下個人奬8位及團體奬1方案佳績，台南市社會局副局長顏靚殷，特別代表黃偉哲市長前往屏東，為得獎社工送上祝褔的花束，感謝社工人員的努力與辛勞。

▲「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂，台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長恭喜獲奬的社工人員，肯定台南市公私部門社工人員們不畏辛勞的熱忱與專業精神。黃市長說台南公私部門計有948名社工人員，服務全市逾15萬名弱勢人口，因應強化社會安全網計晝及各項福利措施的需要，市府設法減輕社工員負荷，未來五年內將陸續再新增91名社工人力，並持續落實社工人員執業安全保障，讓社工在工作上更安心，順利的將社會福利輸送到台南的每個角落。

▲「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂，台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，今年台南市公私部門入圍總計23件，含17位個人獎及6個社褔單位，獲獎個人獎計8位得獎，為最佳督導奬－家防中心林晏禎督導、明日之星奬－社會局謝佳芳社工員、保護服務奬－家防中心林瑋欣社工師、社區服務奬－社會局蔡雅玲社工員、社福行政奬－社會局曾雪婷社工員、福利服務獎－北台南家扶中心陳怡安社工師及台南勵馨基金會商銘峻社工師、保護服務奬－成大醫院黃雅苔社工師；年度最佳方案奬－南台南家扶中「2022年小綠芽游學趣素養培力課業輔導方案」，顯見台南市社工的專業服務備受肯定，也讓社會看見社會工作的專業與價值。

▲「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂，台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年榮獲最佳督導獎林晏禎社工督導，服務於台南市家防中心，畢業後踏入保護性工作至今已第16年，林晏禎坦言從事保護性社工「心臟要很大顆」回憶剛成為菜鳥社工時第一次在凌晨兩點多出勤處理遭受亂倫的孩子直到天亮，當時的不捨與慌亂的心情至今仍印象深刻。如今透過多年的經驗累積讓自己可以臨危不亂處理個案，從一線社工晉升為社工督導後，除給社工實務上的協助，更多時候還必須做好溝通橋樑。林晏禎感謝一路走來家人及老公對她的支持及體諒、工作上看見個案的改變、看到社工的成長，都是她最重要的支撐力量，在開心得獎的同時，也提醒自己要持續成長與精進。

▲「2023年南高屏社工表揚頒奬及慶祝活動」，來自高雄市、屏東縣及台南市社工人員齊聚一堂，台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另南家扶中心郭鴻儀社工員「2022年小綠芽遊學趣素養培力課業輔導方案」今年獲頒年度最佳方案獎，郭鴻儀發現經濟弱勢家庭的家庭，擁有較少的非正式資源協助家長教育學童，自2019年暑假起辦理課輔方案，免費提供南家扶中心扶助學童課業輔導，同時解決家庭托育需求及減輕家庭經濟負擔。郭鴻儀表示「陪著孩子一起做夢」一直是課輔方案中讓人感到興奮的一塊，透過陪伴讓孩子相信改變正在發生，為更多弱勢孩子服務共創美好未來。

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