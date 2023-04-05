小琉球遊客多　屏東縣府提醒「離島免稅購物須知」

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球目前是國內熱門旅遊景點之一。為促進小琉球離島觀光產業發展，屏東縣政府與澎坊股份有限公司簽約，在白沙港及大福港設置離島免稅購物商店，讓旅客們到小琉球玩水外，也能到免稅商店選購免稅商品。

2023年起購買免稅菸酒品有新的年齡限制規定！財政部配合民法將成年年齡由滿20歲修正為滿18歲，兒童及少年福利與權益保障法規定未滿18歲者不得飲酒，及菸害防制法修正草案將禁止吸菸年齡提高至20歲之國家菸害防制政策，所以修正免稅菸酒品銷售對象之年齡限制：酒類銷售對象限年滿18歲旅客、菸品銷售對象限年滿20歲旅客。

縣府表示，離島免稅購物須知：

1.酒類：年滿18歲每人每次1公升（不限瓶數）以下，全年合計數以12次為上限。

2.菸品：年滿20歲每人每次捲菸200支（1條）以下，或每人每次雪茄25支以下，或每人每次菸絲1磅以下，全年合計數以12次為上限。

3.菸酒以外的免稅商品每次購買金額有10萬元以內的限制。

縣府提醒，超額未稅貨物無法享受免稅優惠，購買前可先請免稅商店人員協助查詢是否還有購買額度及提供預計離開小琉球之船班資訊，結帳時出示遊客本人身份證明文件及購物卡才可購買。最後貼心小叮嚀「吸菸有害健康」、「酒後不開車，安全有保障」！