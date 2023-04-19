111年生態給付參與農民近4成拍到石虎　南投縣公開表揚棲地守護者

▲南投縣政府表揚參與石虎棲地保育民眾。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府推動「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」有成，在農地上架設自動相機的農民中，有53人都監測到石虎，佔136名參與農民近4成，縣府也公開表揚111年度參加的農民、養禽戶和社區巡守隊。

「石虎有你真好─2022年成果分享暨符合請領獎勵金表揚儀式」19日在中寮鄉公所大禮堂舉辦，由農業處科長張景富、農委會林務局南投林區管理處處長李政賢、特有生物研究保育中心副主任林旭宏、中寮鄉公所秘書林文遠、集集鎮課長莊桂惠以及三立電視台資深製作人白心儀等人出席頒獎。

縣府農業處表示，去年有166位農民申請參加「友善農地給付」，符合者有136位，其中有53位農民土地上架設自動相機監測到石虎，另在符合獎勵造林或農糧署有機農業獎勵及補貼，並申請架設相機的農民中，共在9人的土地上監測到石虎；還有11位養禽戶參加「自主通報給付」，在其中6戶場域監測到石虎。

▲參與111年生態給付方案的南投農民有近4成拍到石虎蹤影，圖為信義鄉人和部落發現的石虎。（圖／資料照片，南投林管處提供）

此外，中寮、集集、竹山和草屯地區共15個社區團體組成巡守隊參加「巡護監測給付」，各巡守隊總共執行102次巡守、辦理19場石虎保育宣導活動；而近年與農委會特生中心合作保育石虎的和泰汽車股份有限公司，則提供所有農民和巡守隊都合計逾20萬元的獎品。

縣府表示，林務局近年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，以給付「生態薪水」鼓勵參與執行維護生態的農民及在地居民，給付標的物種包含石虎、草鴞、水獺、水雉及臺灣黑熊等瀕危物種；112年南投縣「友善農地給付」和「巡護監測給付」已截止申請，「自主通報給付」則在12月31日前都可以參加。