明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

▲台鐵局今舉辦模範勞工表揚。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(3/15)舉辦公司化前的鐵路局末代模範勞工表揚大會，68位堅守崗位員工獲獎，台鐵表示，連假準點率提升逾95%，行車事故異常降低，仰賴全體員工努力，明年公司化運能將再提升4成。交通部長王國材表示，台鐵明(113)年元旦公司化，是136年台鐵改變的機會，透過改革盼讓台鐵重返榮耀。

交通部長王國材致詞時表示，台鐵今舉辦鐵路局一年一度表揚勞工盛會，明年就轉型成台鐵公司，很開心但感覺使命更大，邁入明年公司化過程，這段時間盡所有力量讓台鐵工作環境和員工薪資福利提升，對他來說是個壓力，也會盡力來做；恭喜68位獲獎員工，工作認真堅守崗位成為典範，連假很多人返鄉旅遊都搭台鐵，台鐵員工現場工作很辛苦，堅守崗位讓旅客回家，他要表達最高謝意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材說，今年是台鐵改革最重要一年，明年將公司化掛牌，未來將藉由公司化有更多自主經營彈性，台鐵公司董事會有15位董事，其中3位是勞工董事，未來勞工將更有管道表達意見，制定組織架構，從中央到地方讓台鐵安全做得更好，包括推動安全改革、設置「安全管理系統」SMS、加入智慧化等，都是很重要因素，環島鐵路透過法規鬆綁鐵路場站開發，提升資產價值、增加收入，透過正向循環，有賺錢，公司福利就高，讓台鐵經營更上一層樓，永續經營，提升同仁薪資福利。

王國材坦言，台鐵是他看過最龐大、最複雜的組織，車種也很多，比起捷運、高鐵單一車種複雜很多，在這樣的環境裡很不容易，如今台鐵轉點率提升，台鐵員工非常辛苦，未來將透過車種簡化，大量使用EMU3000型新自強號和EMU900型區間車，以及推動智慧化改革等，減輕同仁負擔，減少靠人力巡檢、維修、營運，透過智慧化幫助員工減輕負擔，很多民眾對台鐵準點和服務提升有期待，有賴全體台鐵員工持續努力，透過改革，讓台鐵重返榮耀，走路有風。

台鐵局長杜微則表示，今天是台鐵很重要一年，在轉型過程中，無論是台鐵運輸安全，還有旅客服務等轉化過程，最重要還是要靠台鐵全體員工齊心協力向前邁進，獲獎68位模範勞工，是代表台鐵全體員工表率，感謝全體員工在工作崗位上努力付出。

杜微指出，從去年開始，台鐵行車運轉安全有幅度不小進步，今年包括元旦連假疏運、春節疏運、228疏運，以及將至的清明疏運，都有提出進步成績單，台鐵今年各項城際和區間疏運運能，相較去年提升25%，是運能最充裕的時段，台鐵不會停止進步，將陸續用新車汰換舊車，明年公司化開始，把運能再提昇增加4成，行車運轉安全改革包括一般行車事件、故障或運轉也減少，連假準點率都達到95%以上，未來將繼續努力，提升台鐵疏運效能。