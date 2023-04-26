幼教師求載246公里「肉體抵車資」！司機見備註懊惱喊：可惜沒搶到

▲幼教師上網叫計程車，在備註上寫「肉身抵車資」，令人感到不可思議。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

許多人有長途搭車需求時，會上網或在路上攔計程車。不過，近日浙江寧波一名幼教師上網叫車，因為身上沒錢，竟然在備註提議「肉身抵車資」，超扯的訂單引發討論，且張貼10秒立即有超過10人搶單，讓司機傻眼大嘆「可惜沒搶到」。

這張照片近期在大陸網路上流傳，這名幼教師出發的地點為浙江省寧波市的餘姚舜凱大酒店，目的地則為江蘇省蘇州市的某間幼兒園，平台評估以後，給出520.37元（人民幣，下同，約新台幣2,307元）的車資。

不過，幼教師在備註中寫著，因為自己是一名幼師，身上沒錢付車資，加上行李比較多，所以「路上可以讓你X幾次」，想要藉此來抵車資，希望願意接受這種付費方式的司機再接單。

▼近日這張叫車訂單在網路上引起討論。（圖／翻攝網路）



而訂單才發布約10秒左右，立即有超過10名司機參與搶單，出現了「秒殺」的情況，拍照司機的App上顯示「訂單已被搶走」。

貼文不斷被轉發，有司機出面感嘆「可惜沒搶到」。不過也有網友留言回應，「然後司機一到，發現是個男老師」、「只要我車開得夠快，仙人就跳不到我」、「經過我夜觀天象，這單看起來不單純」、「訂單10秒鐘就被搶走？」

而實際到地圖上估算距離，從餘姚舜凱大酒店出發，前往目的地幼兒園共有2條路線，距離大約為246公里，有知情人士估算完距離，也無奈直言「國內幼師待遇真的很低，很多年前和朋友去洗澡，他點的小妹白天就是當幼師」，認為這種情況相當有可能發生。