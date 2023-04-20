運將直擊掃射嚇到腿軟！17歲少年闊氣丟千元車資　禮貌致謝再投案

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市土城區四川路二段、信義路口今（20）日上午8時許，1名17歲劉姓槍手帶著改造槍枝，隨機攔下徐姓男子駕駛的計程車前往一家當舖開51槍。原本300元的車資，劉男丟了1000元，還禮貌說聲謝謝就離去，想起整個事發過程，徐男仍心有餘悸。

▲17歲槍手對當鋪連開51槍後，搭計程車離去。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

今天上午徐男載完前一組客人後，停靠在土城青仁路邊休息，期間劉姓少年卻突然開門上車，詢問「土城四川路去嗎？」徐男回應可以，劉男則進一步告知當鋪地址，途中便未再開過口。

不過，當時正是上班時間，車子卡在車陣中，劉男曾禮貌表示「可以開快點嗎？」抵達當舖後，劉男下發一語直接開門下車，從背包拿出改造衝鋒槍後連開51槍，全程直擊的徐男驚嚇不已，本想開車趕快離開，但礙於車門沒關，又擔心劉男對車子開槍、傷及無辜民眾，只好停在原地。

開完槍後劉男返回車上，對徐男說「麻煩開到大觀派出所，你知道地址吧？」還無法平復情緒的徐男聽完，腳還一度發抖踩不動油門，但劉男又說「開快點，前面直接迴轉」，途中徐男聽到劉男打電話給律師，約好在大觀派出所碰面。

抵達警局後，徐男還沒報價，劉男就直接掏出1000元放在駕駛座旁，禮貌地說了聲「謝謝」下車離去，不過從青仁路到當鋪，再從當舖到派出所大概約2.7公里，車資只要300元，劉男卻闊氣多給700元。

驚魂未定的徐男只想著趕快回家，但到家前就接到警方通知到案說明，不過他已經嚇到沒力氣開車，便搭著計程車前往派出所。筆錄過程中，徐男用著顫抖的語氣描述整個過程，警方也在結束後買了飲料與三寶飯給他壓壓驚。