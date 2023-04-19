不給地址開過頭！女乘客拒付錢「狂毆計程車司機」　離譜畫面曝光　

記者李姿慧／台北報導

近來頻傳酒醉乘客暴打計程車司機事件，一名開車7年的計程車司機張先生日前在居酒屋載客，2名女乘客上車後新增中途停靠點，卻未給明確地址導致開過頭，中途結束行程後，女乘客拒付車資還情緒失控，先是嗆司機「很想打你」，司機回「一拳20萬」後，女乘客下秒狂毆司機還要求道歉，該司機已提告。

4月汐止站一名醉漢疑在計程車旁小便與司機發生衝突，運將遭毆身亡；4月13日又發生一起酒醉乘客毆打計程車司機事件，工會統計，光4月至少已10起，一名受害司機張先生今(19日)現身控訴，遭暴打畫面也曝光。

根據張姓司機提供畫面，當時車上有2名女乘客，因沿途需多停一個停靠點，但女乘客未提供明確地址，未料開過頭，女乘客說「你就左轉就好」，司機無奈笑說「給我地址，你們就可以慢慢聊」，女乘客狂嗆「你現在是很不爽嗎」，司機回說「沒有啊，我要問清楚，你不要發洩在我身上」。

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▲女乘客狂毆計程車司機。（圖／張先生提供）

女乘客則說「我沒有發洩在你身上，不然我報警好了」，司機回「可以」，未料女乘客突狂飆髒話，司機說「不然我們結束行程，不好意思」，車子一靠邊停，女乘客隨即下車未付車資，司機要求付現，女乘客則回嗆「我為何要付錢，現在誰叫我下車，我真的不會錯過任何一個吵架機會。」

張姓司機隨即打電話報警指有客人發酒瘋，過程中女乘客突然打開副駕駛座車門，要求司機下車，引發司機不滿，女乘客嗆「絕對不會給你錢」，司機說「你試試看阿」，女乘客接著狂飆髒話，還說「講髒話是我習慣」，司機回嘴「不打女人也是我的習慣」，女乘客再嗆「我很想打你」、「你在等我打你嗎」，司機回「打打看阿」、「一拳20萬」。

下秒女乘客突然撲進車內狂毆暴打司機，還猛抓司機頭髮，要求司機道歉，司機過程狂喊「我幹麼道歉，你幹麼動手，你不要動手可不可以」。

▲女乘客狂出拳毆打計程車司機。（圖／張先生提供）

張姓司機受訪時表示，該起事件發生在2個月前，他報案提告後，迄今無消無息，不知警方偵辦進度，暴力事件後，他休養了半個月，之後因為經濟壓力只好出來跑車，但第一天只賺375元，因為根本不敢載客，看到疑似喝酒的，或長得像那位暴力的客人，就取消預約，但2個月來強迫自己跑車，真的很恐懼，不知道會載到甚麼客人，因心理恐懼晚上也失眠，但不想服藥因此沒有去看心理醫生。

張先生說，計程車司機不是人肉沙包，憑自己的勞力賺錢，不需要受到這種辱罵和毆打。