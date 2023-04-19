運將開車狂回頭偷看爆乳妹！　亮點曝光驚呆：南半球跑出來了

▲運將頻頻回頭張望。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者朱祖儀／綜合報導

計程車司機每天都會遇到不同客人，但還是要專心開車。近日網路上流傳一段影片，看到一名運將載著2名辣妹上路，但期間乘客不停在後方大罵，他也不斷回頭張望，讓人看了有些疑惑。到了影片最後才發現，原來其中一名女子的衣服比較裸露，一個不小心就讓南半球跑出來了。

「黑色豪門企業」近日分享一段影片，看到2名年輕辣妹上了計程車後，就在後面大聲聊天，其中戴著白色帽子的女生似乎有點醉意，整個人靠在椅背上面，聽到朋友的話也都大聲回應，期間還不時狂飆髒話。

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▲運將想加入話題。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

運將在前方開車看起來有點無奈又擔心，眼神不斷望向後照鏡，想看看後面的狀況。等到停等紅燈時，他更是連續回頭張望數次，期間想要加入話題，但乘客都沒有理會，2人繼續討論和酒有關的話題。

一開始因為車內比較昏暗，所以看不清楚裡面的狀況，等到窗外的光線透進裡面後，才發現辣妹身穿爆乳裝，且似乎因為身體的動作，導致南半球整個掉出來。她一開始都沒有發現，仍不斷大聲聊天，直到影片最後她才驚覺自己已經走光，急忙將衣服拉好，不過無法確定司機回頭是否為了偷看辣妹的胸前春光。

▲▼辣妹最後發現自己走光了。（圖／翻攝自黑色豪門企業）