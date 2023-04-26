車資多了15元…三重醉漢懷疑繞路被坑！　下秒狂毆運將打到昏迷

記者戴上容／新北報導

新北市一名57歲翁男今(26)日凌晨4時許，與友人相聚飲酒後，搭計程車從溪尾街到重新路四段，抵達三重重新路時，翁發現車資比平常185元多了15元，懷疑李司機繞路坑他，從後座下車當街爆打李姓司機，導致李男跌倒頭部重擊地面昏迷。警方事後循線至翁男家中將他逮捕，訊後將依傷害罪嫌送辦。

▲▼三重醉漢不滿車資和平常不同，狂毆小黃司機。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市一名翁姓男子今天凌晨至三重區溪尾街友人住處喝酒，凌晨4時許，他搭乘68歲李姓運將駕駛計程車準備返家，翁搭到三重區重新路四段與捷運路口要下車時，發現車資要200元，和平常返家車資最多185元相比差了15元！翁男懷疑李姓司機見他酒醉刻意繞路，雙方在車內爆發衝突，翁男下車徒手毆打李姓運將，導致李男跌倒後腦重擊地面，翁男犯案後離去。

▼小黃司機被打到不省人事，到院後陷入昏迷。（圖／記者戴上容翻攝）

▼三重醉漢犯案後自行離去。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警方接獲報案趕抵現場，李姓運將癱坐在地，向警方表示被乘客毆打、後腦撞到地面，送醫後李男陷入昏迷，目前仍在觀察中。警方隨後循線前往翁男住處將他逮捕，訊後將依傷害罪嫌送辦。