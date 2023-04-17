　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台北一名張姓屋主因大門沒鎖，回家發現有陌生女子在浴室洗澡，洗完還換穿她的衣物。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

台北一名張姓屋主因大門沒鎖，回家時竟看到一名陌生女子在浴室洗澡，這名童姓婦人發現屋主回來，還淡定堅持自己澡剛洗一半，一定要讓她洗完，接著悠哉的梳洗完畢後，還擅自在房內找了一套乾淨的衣服和褲子換上，完全不覺得自己的行為有問題，讓屋主無奈報警處理。台北地院審結，依侵入住宅竊盜罪判童婦6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案可上訴。

判決指出，童姓婦人在2021年8月6日中午時分，看到一處公寓大門沒關，走進去隨意閒晃，晃到4樓看到一戶人家大門未鎖，竟直接走進浴室洗澡。童婦才剛洗到一半，張姓屋主就回家了，張男見有陌生女子在自己家洗澡，質問說「為何要進入我家？」，沒想到童婦一臉淡定，回答「不知道這是誰的家，看到沒人就直接進來」，張男要求她趕快離開，童婦卻堅持要把澡洗完。張男顧忌她是女性，只好讓她慢慢梳洗完畢，想不到童婦洗完澡，還擅自換穿張男價值4千元的上衣和長褲，讓張男忍無可忍，報警處理。

童婦到案時辯稱，她和張男一周前有糾紛，案發當天她特地來找他道歉，經張男同意借用浴室，因她沒取得同意就穿她衣服，張男才報警。張男則表示，他根本不認識童婦，因家內準備裝修，所以才沒上鎖，童婦一副她沒錯的樣子讓他很氣憤。

法官認為，童婦四肢健全，有謀生能力，卻恣意竊取他人財物，審酌張男事後表示不願追究，依侵入住宅竊盜罪判童婦6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／登山女神甩小三罵名　改戰「賈永婕妳為何攻擊我」
快訊／新竹車禍大片血跡！　騎士「腿部扭曲」命危
奪命畫面曝！酒駕撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看
一堆人口罩不敢脫！　他曝「北捷1現象」難改變
現場沒這人！關山嶺山拍到「神秘軍盔男」　4天後真相曝光
快訊／CBA打假球！　中國籃協怒罰2217萬
快訊／台男遊日搭觀光船　墜河死亡
八點檔男星轉行當警察！　狂出包下場慘
長榮拖機「A321撞破波音777班機」！　畫面曝光
快訊／全國首例！普發6千被領走　2嫌抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹貨車與機車碰撞！地上大片血跡　騎士「腿部扭曲」命危

法籍夫另結新歡！小孩面前和小三同床共枕　正宮告不成

人夫偷吃2女掰「體諒老婆更年期才買春」　被討500萬下場曝光

奪命畫面曝！他酒駕高速撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看

彰化角頭組詐團「假投資」狠撈6千萬　求職者吐帳戶慘淪豬仔

河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

大甲媽遶境！彰警「機動應變隊」曝光　警花現場秀超殺迴旋踢

回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

對撞影片曝！服務處主任遭酒駕女撞成昏迷　北市議員停止競選活動

演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

快訊／新竹貨車與機車碰撞！地上大片血跡　騎士「腿部扭曲」命危

法籍夫另結新歡！小孩面前和小三同床共枕　正宮告不成

人夫偷吃2女掰「體諒老婆更年期才買春」　被討500萬下場曝光

奪命畫面曝！他酒駕高速撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看

彰化角頭組詐團「假投資」狠撈6千萬　求職者吐帳戶慘淪豬仔

河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

大甲媽遶境！彰警「機動應變隊」曝光　警花現場秀超殺迴旋踢

回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

對撞影片曝！服務處主任遭酒駕女撞成昏迷　北市議員停止競選活動

演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

遊樂設施「高空瘋狂旋轉」突然解體　男瞬間墜崖20秒驚險片瘋傳

新竹海鮮控出發了！豪邁味噌魚湯＋醋飯呷免錢　佛心丼飯CP值破表

占卜／必修課！ 我該放下那些執著可以煥然新生？

乖乖禮讓行人！他曝信義區「這1幕」超頭疼　大票人洗版：地獄路口

福原愛離婚2年下場慘「爆搬離3億豪宅」！收入銳減　上B咖節目賣蠢度日

曾差點當旅韓第一人　林智勝300轟韓媒也關注

郭台銘、侯友宜誰披藍袍戰2024？　國民黨立委湧不同聲浪

丁噹被濺熱湯「左臉燙傷」！　「眼睛燙到張不開」驚悚傷勢照曝光

經濟部疫後振興措施今起開始受理　最高補助3500萬元

跟女子天團為鄰！　月花16萬租百坪信義豪宅「最實惠」

社會熱門新聞

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

軍校生被退學　打贏訴訟又告國賠　

曾格爾喊非小三　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

台女在馬國被撞　女駕駛身分曝光

快訊／上班注意　國1高架「4車追撞」回堵中

女主播跨月台拍美照　鐵路警要辦了

驚悚影片曝！新莊IKEA外「汽車鑽縫0煞車」狠撞女騎士

阿兵哥買房求婚　付完頭期款被分手

穿軍服鬼切追撞　八軍團證實他身分

軍人買預售屋登記女友名下　她分手拒還頭期款挨告

即／富商妻6聲明再告父女3罪！曾格爾爸回嗆了

更多熱門

相關新聞

女友洗完澡露「1心機」！全場嗨：提槍上陣

女友洗完澡露「1心機」！全場嗨：提槍上陣

你看得懂另一半的暗示嗎？一名網友透露，最近女友到他家過夜，洗完澡卻突然穿上超露的短版上衣，裡面的內衣還若隱若現的，讓他看了心癢癢，本來提醒衣服太短，結果女友還回「就穿給你看」，讓他當場暈爆。許多網友看到後都嗨翻，直喊「快提槍上陣！」

新手應徵大客車駕駛！最高補助13.7萬元　北高招募細節一次看

新手應徵大客車駕駛！最高補助13.7萬元　北高招募細節一次看

專偷工地接待中心　鴛鴦雙盜狂逃撞小黃慘了

專偷工地接待中心　鴛鴦雙盜狂逃撞小黃慘了

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

百萬YTR求台北房　粉絲找到「1坪2千」！屋況傻眼

百萬YTR求台北房　粉絲找到「1坪2千」！屋況傻眼

關鍵字：

竊盜台北洗澡

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊張立昂復出上工！

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面