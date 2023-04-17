回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

▲台北一名張姓屋主因大門沒鎖，回家發現有陌生女子在浴室洗澡，洗完還換穿她的衣物。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

台北一名張姓屋主因大門沒鎖，回家時竟看到一名陌生女子在浴室洗澡，這名童姓婦人發現屋主回來，還淡定堅持自己澡剛洗一半，一定要讓她洗完，接著悠哉的梳洗完畢後，還擅自在房內找了一套乾淨的衣服和褲子換上，完全不覺得自己的行為有問題，讓屋主無奈報警處理。台北地院審結，依侵入住宅竊盜罪判童婦6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案可上訴。

判決指出，童姓婦人在2021年8月6日中午時分，看到一處公寓大門沒關，走進去隨意閒晃，晃到4樓看到一戶人家大門未鎖，竟直接走進浴室洗澡。童婦才剛洗到一半，張姓屋主就回家了，張男見有陌生女子在自己家洗澡，質問說「為何要進入我家？」，沒想到童婦一臉淡定，回答「不知道這是誰的家，看到沒人就直接進來」，張男要求她趕快離開，童婦卻堅持要把澡洗完。張男顧忌她是女性，只好讓她慢慢梳洗完畢，想不到童婦洗完澡，還擅自換穿張男價值4千元的上衣和長褲，讓張男忍無可忍，報警處理。

童婦到案時辯稱，她和張男一周前有糾紛，案發當天她特地來找他道歉，經張男同意借用浴室，因她沒取得同意就穿她衣服，張男才報警。張男則表示，他根本不認識童婦，因家內準備裝修，所以才沒上鎖，童婦一副她沒錯的樣子讓他很氣憤。

法官認為，童婦四肢健全，有謀生能力，卻恣意竊取他人財物，審酌張男事後表示不願追究，依侵入住宅竊盜罪判童婦6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案可上訴。