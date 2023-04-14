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專偷工地接待中心！連咖啡機也不放過　鴛鴦雙盜狂逃撞小黃慘了

▲林姓男子與蔡姓女子去年6月因毒品案遭通緝，發現警車追趕竟沿途瘋狂逃竄，還開上中山高逃逸，但仍遭警方循線逮捕到案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲林姓男子與蔡姓女子因毒品案遭通緝，發現警車竟瘋狂逃竄，但仍遭警方循線逮捕到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

因毒品案遭通緝的林姓男子與蔡姓女子，接連在中壢區某工地接待中心、蘆竹區等地行竊咖啡機、爐具、鋼板等財物變賣圖利，後來遇見巡邏警車攔查竟逆向逃逸，沿途多次闖紅燈、蛇行與逼車，還撞上計程車等危險駕駛，最後開上國道二號與中山高逃竄；桃園地檢署複訊時，林、蔡坦承犯行，檢方偵結依加重竊盜、妨害公眾往來安全罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，45歲的林姓男子因毒品案遭桃園地檢署發布通緝，去年5月5日深夜11時許，駕駛駕車懸掛由21歲蔡姓女子提供已註銷車牌，2人共同前往中壢區中山東路某工地接待中心，由蔡女為工地清潔工作機會竊取管制磁卡，刷卡進入接待中心竊取咖啡機與監視器鏡頭等物後離去。

同年6月26日凌晨5時許，2人又聯手竊取蘆竹區某處鐵輪圈10個，在右蘆竹區另一處竊取爐具台一個、鐵板4塊與二手排油煙機等物，得手後變賣得逞；當天下午近4時許，2人共乘轎車在蘆竹區長興路四段發現巡邏警車，立即逆向逃逸，沿途多次闖紅燈並險撞擊上旁機車，林、蔡2人往蘆竹區富國路瘋狂高速逃逸，最後開上國道二號一路行駛路肩再接中山高南下往中壢方向逃逸，中壢與蘆竹警方隨後循線查獲林、蔡2人到案。

桃檢複訊時，林、蔡2人坦承犯案，警方則提供失竊者提供失竊清單、贓物照片、行車紀錄器危險駕駛等截圖照片，員警並指證林、蔡2人逃逸途中多次逼車，還撞上路旁計程車等犯行；檢方認為，林、蔡2人犯行明確，偵結依加重竊盜、妨害往來安全罪嫌提起公訴。

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