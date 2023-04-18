高雄女遛狗隨機開車門！偷15萬現金「爽住旅館看電影」　一到家G了

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市鳳山區杭州東街16日下午2時許發生一起竊案！一名34歲郭姓男子報案稱，自己將車輛停放在該處，背包就放在車輛後座，不料，包內裝的現金15萬5千6百元卻遭竊。警方獲報後循線逮到一名31歲遛狗宋女，她隨機開啟車門，發現郭男車門沒鎖便下手行竊。警詢後依竊盜罪嫌將宋女移送偵辦。

▲高雄遛狗女隨機開車門，竊走15萬餘元現金，還到市區爽住旅館看電影，下場GG了。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

鳳山分局成功派出所於16日14時許，接獲郭男報案，稱其停放於鳳山區杭州東街路旁的自小客車，他放在後座位的背包內有現金15萬5千6百元遭竊，警方立即依規定受理並指派專人積極偵辦，經調閱現場監視器，發現一名牽著小狗的女子於當天凌晨5時隨機開啟路旁車門，發現被害人車門未鎖接著入內竊取財物，再牽狗若無其事的走回住處。

警方經分析比對後，鎖定宋女所為，為追回郭男的財物，隨即派員前往宋女住處追回部分贓款，宋女當場交還現金13萬8千元，另外，1萬7千6百元已被花掉。

宋女被逮後供稱，是因缺錢才會行竊，因很久沒見到這麽多錢，得手後就坐車到市區旅館休息、看電影及享用美食，已花掉1萬7千6百元，「剛開心回家，警方就找上門真是倒楣」，警詢後依竊盜罪嫌將宋女移送偵辦。

鳳山分局呼籲，車輛停妥後，應確實確認車門已上鎖，避免有心人士或宵小有機可趁，造成財物損失。